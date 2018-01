Federica Panicucci festeggia dieci anni di Mattino 5, ma dai suoi ringraziamenti ‘dimentica’ Barbara D’Urso, sua rivale ma anche prima conduttrice della trasmissione. E pensare che, di recente, D’Urso aveva tentato un mezzo disgelo, tessendo le lodi della Panicucci: ma, a Pomeriggio 5, Barbarella gli auguri se li è fatta da sola, con una clip ‘autocelebrativa’ di tre minuti.

‘Mattino 5 festeggia 10 anni e da 9 anni è diventata la mia seconda casa. Un gruppo di professionisti straordinari che fanno grande il mattino di Canale5. Sono riconoscente e grata a tutti’: questo il ringraziamento di Federica Panicucci su Instagram, ma con Barbara D’Urso è guerra.

Mattno 5, Panicucci ringrazia (quasi) tutti

Nella puntata di lunedì 22 gennaio 2018, Panicucci aveva festeggiato in diretta i primi dieci anni di Mattino 5, con uno sgarbo però all’amica/nemica collega.

‘Grazie allo staff, grazie a Claudio Brachino, il direttore della testata giornalistica Videonews, primo conduttore del programma, grazie a tutti’, le parole della conduttrice, che non cita, manco per sbaglio, la D’Urso.

Nella prima edizione di Mattino 5, al fianco di Brachino, c’era infatti Barbarella, che, passate poche ore, si vendica da par suo.

Pomeriggio 5, la vendetta di Barbara D’Urso

A Pomeriggio 5, infatti, D’Urso ha ricordato di essere in tournée teatrale quando arrivò la chiamata di Mediaset, per proporle la conduzione di un nuovo programma in cui ‘volevano assolutamente me’.

‘Io – il ricordo della D’Urso – dico che non posso, che vivo a Roma con i miei figli, ma insistono e mi dicono di pensarci una notte’.

Alla fine – il commento della conduttrice, si convinse e andò a Milano per iniziare la nuova avventura con Claudio Brachino. ‘Avevamo uno studio piccolissimo e facevamo fino al 30% di share (cosa che la Panicucci si sogna). Sono felice, ho fatto la scelta giusta perché Mattino5 ha generato Pomeriggio5 e Domenica Live. Voglio ringraziare chi mi ha voluto’, conclude la D’Urso.

E, a fine discorso, Pomeriggio 5, parte una clip auto celebrativa, incentrata ovviamente su Barbarella.

Panicucci – D’Urso: è guerra fredda

E pensare che, nonostante gli sgarbi sul Gf Vip (durante e al termine del quale si sono rubate concorrenti e ospitate), la D’Urso aveva cercato di svelenire il clima.

Interpellata su Panicucci, infatti, la padrona di casa di Domenica Live aveva spiegato di non sapere se la collega non la sopportasse, aggiungendo ‘Secondo me è brava in quello che fa’. Difficile credere che la pensi ancora così.