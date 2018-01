Wanna Marchi e Stefania Nobile non dimenticano l’esclusione da L’Isola dei famosi 2017 e attaccano la produzione per la scelta di alcuni concorrenti nell’edizione 2018. Così, le due ex televenditrici tornano a scagliarsi contro il reality show di Canale 5 a poche ore dalla partenza della 13esima stagione, prendendo di mira anche il direttore di rete: ‘Quest’anno (Giancarlo, ndr) Scheri lo faccio annegare io!’.

Studiato in maniera approfondita il curriculum del cast de L’Isola dei famosi 2018, Wanna Marchi e Stefania Nobile pare non abbiano ‘digerito’ la partenza per l’Honduras di due concorrenti in particolare: l’attrice Nadia Rinaldi e il sensitivo Craig Warwick. Secondo le ultime dichiarazioni social delle due ex televenditrici, infatti, i due non sarebbero degni della partecipazione al reality show così come non lo furono loro, escluse all’ultimo momento dalla rosa dei naufraghi della scorsa edizione. Mamma e figlia, dunque, hanno annunciato la guerra contro la trasmissione promettendo di fare scintille…almeno su Facebook!

Nadia Rinaldi e Craig Warwick nel mirino di Marchi e Nobile

La prima ad essere presa di mira dalla coppia di ex televenditrici è Nadia Rinaldi: ‘Una che spacciava, è una vergogna!’ – hanno commentato la Marchi e la figlia, considerando inappropriata la decisione di Mediaset rispetto all’attrice romana.

‘Lei è degna di andare ad attraccare alla boa, hai capito!?’ – ha continuato la mamma di Stefania Nobile in un video pubblico su Facebook, facendo riferimento alle motivazioni con cui le due, invece, vennero ‘fatte fuori’ dal cast della 12esima edizione de L’Isola.

‘Noi, di droga, non ne abbiamo mai maneggiata!’ – hanno proseguito, chiamando in causa anche il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, per fargli notare che ‘chi ha venduto droga, non è degno nemmeno di camminare per strada!’ né ha i titoli per insegnare agli altri come vivere.

L’attrice romana, tuttavia, non è la sola ad essere stata presa di mira dalle accuse della Marchi e della Nobile, che non hanno apprezzato nemmeno la scelta di Craig Warwick come naufrago de L’Isola.

‘Hanno preso uno che parla con gli angeli e che prende per il c*** la gente a cui sono morti figli e mariti, vergognatevi!’ – hanno urlato mamma e figlia, aizzando la polemica e tentando di riunire un numero sempre maggiore di sostenitori.

L’Isola dei famosi 13, Wanna Marchi e Stefania Nobile dichiarano guerra

‘La guerra è iniziata!’ – hanno concluso Wanna Marchi e Stefania Nobile, promettendo di dare del filo da torcere a L’Isola dei famosi 13 e alla produzione del programma di Canale 5.

Intanto, mentre le ex televenditrici promettono di guardare ogni appuntamento con il reality show per commentare a loro modo ciò che avviene, i naufraghi di questa edizione sono pronti per lanciarsi dall’elicottero e iniziare veramente la loro avventura in Honduras.

Per questa stagione, Alessia Marcuzzi ha annunciato grandi novità ed un’Isola avvolta dai misteri, oltre che dalle più che prevedibili e tradizionali polemiche che accompagnano ogni reality show.

