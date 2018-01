In via del tutto eccezionale, oggi non potrò essere a #QuelliCheIlCalcio , per una sorpresa che scoprirete più avanti... Ma ho lasciato tutto in buone mani Ci vediamo in onda settimana prossima con #PrimaFestival da Sanremo e finalmente Quelli che il calcio ⚽️ #qcc MUA: @lucarevelli

A post shared by Melissa Greta Marchetto (@melissa_greta) on Jan 21, 2018 at 4:36am PST