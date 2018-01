Rivelazione choc di Paola Caruso a Domenica Live, dove ha confessato di essere stata adottata. Per la prima volta in assoluto, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi si è così liberata da un segreto tenuto nascosto al pubblico italiano da sempre: nel salotto di Barbara D’Urso si parlava di maternità e padri scomparsi quando la conduttrice ha lasciato la parola a Paola Caruso.

Paola Caruso è, dunque, stata adottata come da lei svelato per la prima volta in assoluto a Domenica Live, nella puntata in onda il 21 gennaio 2018. Dopo essere scoppiata in lacrime per via di un commovente servizio per lei preparato dalla redazione del programma di Canale 5, la Caruso ha esternato la propria situazione familiare, l’amore per i suoi genitori e la gratitudine nei confronti di chi in tutti questi anni l’ha cresciuta come una vera figlia.

Leggi anche: Barbara D’Urso: ‘Domenica Live più forte di Domenica In. L’amore? Mi manca’

Paola Caruso in lacrime a Domenica Live: la rivelazione choc

Lacrime e commozione hanno contraddistinto l’intervento di Paola Caruso a Domenica Live: una rivelazione choc ha, infatti, messo al corrente il pubblico italiano sulla situazione familiare dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

‘La vita mi ha beffato perché io sono stata adottata’, comincia così l’inaspettata rivelazione della Caruso, ‘Non conosco i miei genitori naturali, conosco solo i miei genitori che per me sono i miei genitori, sono la mia famiglia e la famiglia è la cosa più importante, è quello che noi siamo’.

L’ospite di Barbara D’Urso ha poi concluso con le seguenti parole: ‘Mi hanno salvato la vita, mi hanno fatto il regalo più bello. Mi hanno amato e mi hanno cresciuto, mio padre è la mia forza’.

Paola Caruso adottata: ‘L’ho scoperto a 13 anni mentre stavo litigando con un’amica’

E’ Barbara D’Urso che nel corso di questa rivelazione domanda a Paola Caruso come è venuta a conoscenza di essere stata adottata.

‘Non me l’hanno detto loro. Hanno sempre avuto paura di dirmelo forse per paura di perdere la cosa più importante che avevano. L’ho scoperto io a 13 anni, me l’ha detto una mia amichetta di giochi’, svela la Caruso, ‘Era la mia migliore amica e anche lei è stata adottata. Abbiamo litigato perché ci piaceva lo stesso ragazzo e io le ho detto una cosa brutta, che non poteva avere quel ragazzo perché era stata adottata, ma lei mi ha rispose che anche io lo ero’.

‘Mi sentivo che non facevo parte della famiglia, i miei genitori sono calabresi quindi con la pelle più scura ed io sono sempre stata bianca con gli occhi chiari. Sentivo che non appartenevo a loro’.