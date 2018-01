A poche ore dalla partenza de L’Isola dei Famosi 13, Alessia Marcuzzi svela che indosserà abiti usati prendendoli direttamente dal suo armadio. Con un po’ di fantasia, originalità e gusto, vedremo abbinare capi di grandi stilisti a quelli recentemente comprati a basso budget. A completare l’unicità degli outfit della conduttrice di Canale 5, anche qualche pezzo vintage appartenente alla mamma o addirittura alla nonna. Insomma, la Marcuzzi è pronta a sbizzarrirsi e rendere unica questa avventura, in partenza lunedì 21 gennaio 2017.

E’ con Claudia Scutti, sua stylist da sempre, che Alessia Marcuzzi sta programmando gli outfit de L’Isola dei Famosi 2018, outfit unici ed originali tirati fuori esclusivamente dall’armadio di casa. ‘Ho pensato di fare una cosa che fanno un po’ tutte le donne quando hanno una una serata: mettere insieme pezzi che abbiamo’, scrive la conduttrice su Instagram, incuriosendo i numerosissimi fan già in trepidazione per l’inizio di questa nuova avventura in Honduras.

Alessia Marcuzzi svela su Instagram gli outfit de L’Isola dei Famosi 13

Fantasia, originalità e un pizzico di pazzia saranno ingredienti fondamentali per gli outfit di Alessia Marcuzzi: quest’ultima ha, infatti, rivelato che gli abiti indossati nel corso delle serate de L’Isola dei Famosi 13 proverranno esclusivamente dal suo armadio.

E’ con un post su Instagram che la Marcuzzi aggiorna il suo pubblico: ‘Quest’anno a L’Isola dei Famosi mi vestirò con le cose del mio armadio’, scrive, ‘Ho pensato di fare una cosa che fanno un po’ tutte le donne quando hanno una una serata: mettere insieme pezzi che abbiamo (low cost, firmati, oppure vintage o addirittura della nostra mamma o nonna) e rivisitarli un po’!

Mi sono divertita insieme alla mia amica Claudia Scutti a rimettere insieme capi di grandi stilisti, che per la loro unicità rimangono nel tempo, e cose comprate recentemente a basso budget. Alcune cose le ho già indossate in alcune mie trasmissioni e ho trovato molto bello abbinarle in una versione completamente diversa’.

Insomma, che l’idea della conduttrice possa essere di ispirazione per tante altre colleghe?

L’Isola dei Famosi 13 tra misteri e fantasmi, la rivelazione di Alessia Marcuzzi

Mancano davvero poche ore all’inizio della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi, felice di essere stata chiamata per la quarta volta alla guida del reality show di Canale 5.

Nel salotto di Verissimo, di cui è stata ospite sabato 20 gennaio 2018, la Marcuzzi ha inoltre anticipato qualche lato oscuro che contraddistinguerà l’edizione in partenza: fantasmi e leggende si aggirano, infatti, sull’isola che ospiterà i naufraghi nel corso di questa avventura e tutto ciò potrebbe ostacolare maggiormente il buon vivere dei concorrenti.

Come se non bastasse, tra loro ci saranno anche un sensitivo ed un mago… riusciranno loro a far chiarezza sulla situazione? Oppure scopriranno altri misteri?