Terminate le ospitate a Mediaset, Jeremias Rodriguez ha scelto Il Sabato Italiano su Rai 1 per raccontarsi e rivelare alcune notizie inedite sui suoi rapporti con la fidanzata Sara, la famiglia e, in particolar modo, con i cognati. Uscito dalla Casa del Grande Fratello VIP 2 e declinati gli inviti di Barbara D’Urso, dunque, il giovane argentino ha scelto la rete concorrente per svelarsi un po’ di più.

Ed è proprio sul rapporto con l’ex cognato Stefano De Martino che Jeremias Rodriguez ha raccontato dei retroscena finora inediti. Ai microfoni de Il Sabato Italiano, il fratello di Belén ha spiegato di non avere più rapporti con il ballerino ed ex marito della sorella, nonostante sia ancora profondamente legato a lui e grato per avergli regalato la ‘cosa più importante’ che ha, il nipote Santiago. Pare, dunque, che lo scambio tra i due si sia concluso in seguito alla fine del matrimonio tra Stefano e Belén, ma Jeremias comprende che De Martino possa essere rimasto ‘ferito da qualcosa in cui lui non c’entra niente’.

Jeremias Rodriguez: ‘Santiago la mia vita, Iannone uno dei miei migliori amici’

In qualità di fratello di Belén e Cecilia Rodriguez, Jeremias non si è potuto tirare indietro davanti alle domande di Eleonora Daniele sulle sorelle, a volte troppo ‘ingombranti’, e sui loro fidanzati.

‘Andrea Iannone è uno dei miei migliori amici’ – ha dichiarato l’argentino, prima di rivedere una serie di scatti del nipote Santiago, considerato ‘la cosa più bella della sua vita’.

‘A volte lo guardo e mi sembra di vivere un sogno! Quando è nato stavo abbastanza male, poi la mia vita ha fatto un cambiamento allucinante’ – ha spiegato, visibilmente emozionato.

Jeremias, tuttavia, non ha nascosto il passato burrascoso e i difficili rapporti avuti con le sorelle durante un particolare momento della sua vita.

Ad oggi, però, la situazione è stata ristabilita e Rodriguez può contare su una famiglia forte e unita, nonostante il ‘peso’ di due sorelle che conquistano sempre i suoi migliori amici.

‘E’ la quarta volta che mi succede’ ha scherzato Jeremias, facendo riferimento alle relazioni turbolente di Belén e Cecilia – ‘le sorelle più belle del mondo’ – e ai nuovi cognati dopo Stefano De Martino e Francesco Monte.

‘Stefano è l’unico con cui non ho più rapporti’ – ha svelato – ‘Ma per lui ci sarà sempre un posto nel mio cuore perché mi ha dato la cosa più bella della mia vita’.

Jeremias Rodriguez e Sara Battista: ‘In amore si soffre sempre’

Oltre a confessarsi riguardo i rapporti familiari, Jeremias Rodriguez ha deciso di soddisfare la curiosità di Eleonora Daniele sulla sua attuale situazione sentimentale.

Sembrava, infatti, che la relazione con Sara Battista dopo la sua uscita dal Grande Fratello VIP 2 procedesse a gonfie vele, ma negli ultimi tempi qualcosa pare essere cambiata.

‘In amore si soffre sempre’ – ha dichiarato Jeremias rivedendo gli scatti insieme alla (ex) fidanzata – ‘Sinceramente non vorrei questo per lei e vorrei parlarne con delicatezza’.

Così, il fratellino di Belén ha chiesto maggiore discrezione sulla sua vita di coppia, consapevole di quanto la Battista possa soffrire per la situazione venutasi a creare tra loro: ‘Non voglio parlarne, so che non le fa bene’.

