Ospite di Domenica Live, Fabio Fulco ha raccontato la fine della storia con Cristina Chiabotto scegliendo di non parlare della ex Miss Italia, ma di limitarsi a spiegare il suo stato d’animo e il suo pensiero riguardo l’amore e la vita di coppia in generale. Visibilmente commosso, l’attore ha anche avuto l’occasione di sdrammatizzare grazie al rapporto e alla complicità con Barbara D’Urso.

‘Non parlerò di lei (Cristina Chiabotto, ndr) né adesso, né mai’ – ha esordito Fabio Fulco all’inizio dell’intervista a Domenica Live durante l’appuntamento del 21 gennaio 2018 – ‘L’unico errore che ho fatto è stato usare la prima persona plurale, il noi, adesso posso solo parlare per me e di quello che farò da questa esperienza in poi’. Così, l’attore ha declinato l’invito della D’Urso a commentare le parole della Chiabotto al settimanale Oggi, dichiarando definitivamente interrotto il ‘sogno’ vissuto con la ex fidanzata per ben 12 anni: ‘Un sogno bellissimo durato 12 anni che avrei voluto durasse tutta la vita, ma che era solo il mio sogno’.

Fabio Fulco sull’amore: ‘E’ voglia di costruire e di lottare’

‘Ad un certo punto è suonata la sveglia ed è finita lì’ – con una metafora, dunque, Fulco ha riassunto l’epilogo della lunga storia con la Chiabotto – ‘Le cose possono finire, l’importante è il modo in cui si fanno e, secondo me, nella vita ci vuole sempre il rispetto, per tutto e per tutti’.

L’attore, grande amico di Barbara D’Urso, però, non ha perso le speranze e, nonostante l’amore con la ex fidanzata sia finito in maniera così sofferta, il suo desiderio resta quello di trovare una donna con cui condividere il resto della vita e mettere su famiglia.

‘Sono un sognatore […] perciò mi riaddormenterò, riprenderò quel sogno con un volto diverso e, se Dio vorrà, troverò una persona che abbia voglia di lottare con me, che abbia voglia di darmi una famiglia, che abbia voglia di darmi dei figli’.

Così, Fabio Fulco racconta il suo sogno di vita di coppia e di amore basato sulla voglia di ‘costruire, di lottare quando ci sono momenti difficili e di fare sacrifici’.

Barbara D’Urso a Fabio Fulco: ‘Mi dispiace, non ti posso dare figli’

‘Sei un gran figo’ – ha esclamato Barbara D’Urso a conclusione delle dichiarazioni di Fabio Fulco sull’amore, sottolineando il particolare rapporto che la lega all’attore e ironizzando sul gossip che parla di un loro presunto flirt e di un bacio che si sarebbero scambiati durante una festa.

‘Fabio è una persona perbene, generoso…ma a me dispiace perché figli non te ne posso dare’ – ha scherzato la conduttrice di Domenica Live – ‘O li adottiamo o facciamo fecondazione assistita, ci dobbiamo mettere d’accordo!’.

Nonostante lo scoop degli ultimi giorni, dunque, Fulco e la D’Urso non hanno perso occasione di ironizzare, ricordando il loro primo incontro sul set della fiction di Rai 1, Orgoglio, e sul bacio – vero – che l’attore diede alla conduttrice dei panni della Principessa Maria Pia Lanti di Santacroce.

Per l’ex di Cristina Chiabotto, inoltre, si prospetta un ritorno alla scene per la serie tv ‘La dottoressa Giò’ le cui riprese partiranno a giugno e vedranno coinvolta – ovviamente – anche Barbarella.