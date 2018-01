Belén Rodriguez in chiesa con la gonna corta, piovono le critiche sul web. A far parlare non solo l’outfit (rivelato dalla stessa argentina con uno scatto diffuso su Instagram), ma anche il fatto che la showgirl stava facendo la madrina di battesimo, dimenticando però che nel 2014 Papa Francesco ha promosso un’apertura in tal senso. Ma, come succede quasi a ogni foto che posta, Belén Rodriguez ha ‘spaccato’ il web.

‘Separata che fa la madrina? Ma la Chiesa lo consente? E rispetto per il luogo sacro zero. Una gonna più lunga no, eh? Quante cose fanno i soldi’.

Sono questi alcuni dei commenti postati sotto la foto, pubblicata su Instagram, con cui Belén Rodriguez ha annunciato di essere la madrina di Andrea, figlio di Antonia Achille, assistente della showgirl.

‘Momenti emozionanti! Grazie Antonia Achille, per me è veramente un onore! Andrea, che l’amore ti accompagni sempre’, scrive Belén a proposito della cerimonia, svoltasi al duomo di Pordenone.

Belén felice di essere madrina: ma non mancano le critiche

Tempo pochi minuti, e scoppia la polemica: tra chi punta il dito sul fatto che la showgirl argentina sia divorziata – fino a poco tempo fa era impossibile e ancora oggi alcuni sacerdoti lo sconsigliano, anche se, come detto, nel 2014 Papa Francesco aveva invitato ad ‘aprire le porte’.

Ma i commentatori si sono divisi tra favorevoli e contrari: e così, scorrendo l’account Instagram della showgirl, c’è chi si chiede che tipo di ‘guida spirituale’ possa essere Belén e chi invitava Rodriguez a confessarsi.

Non è passata inosservata neanche la minigonna (c’è chi sottolinea che il suo prete non la farebbe entrare nemmeno a mezzamanica o chi scrive che la chiesa non è un red carpet o il palcoscenico di Sanremo).

Ovviamente, non manca anche chi difende la fidanzata di Andrea Iannone, parlando di invidia e cattiveria gratuita e ricordando che nessuno è santo: ‘Lei è bellissima e voi fatevi una vita!’.