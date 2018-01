Lo scoop secondo cui Al Bano e Loredana Lecciso si sarebbero lasciati per volontà di lei, irritata dall’atteggiamento ambiguo del compagno nei confronti dell’ex moglie Romina Power, ha provocato un enorme sconquasso e rivitalizzato le speranze di chi vorrebbe rivedere insieme anche nella vita, e non solo sul palco, la coppia d’oro della musica italiana. In verità a distanza di qualche giorno non sappiamo ancora se la notizia corrisponda al vero, visto che la diretta interessata si è trincerata nel silenzio, non confermando né smentendo i rumors sulla sua presunta ‘fuga’ da casa Carrisi. Ci ha pensato quindi Al Bano a fare un po’ di chiarezza, intervenendo sulla questione con dichiarazioni per il momento improntate alla massima diplomazia. Per il momento…

Intervistato dal quotidiano Il Tempo, alla precisa domanda ‘è vero che Loredana Lecciso vuole lasciarla?’, Al Bano non ha dato infatti una risposta precisa, preferendo rimanere nel vago: ‘Non ho nessuna intenzione di entrare in questa bolgia’, ha detto l’anziano cantante pugliese, ‘Ormai leggo la mia vita sui giornali ma non sempre si dice la verità. Insomma non è detto che sia tutto vero. Innanzitutto è sbagliata la formula: se due persone si lasciano bisogna deciderlo insieme. Comunque a me non risulta nulla’.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno indicato in Romina Power la causa scatenante della rottura tra Al Bano e Loredana Lecciso: in particolare la bionda showgirl, dopo aver ingoiato parecchi bocconi amari negli ultimi mesi, sarebbe definitivamente sbottata dopo aver visto sui social le foto da ‘coppia in viaggio di nozze’ di Romina e Al Bano postate dalla Power in occasione di una recente tournée all’estero. ‘La nostra reunion artistica è nata per caso, ma non penso che possa rinascere anche il rapporto sentimentale, sono passati troppi anni e sono cambiate troppe cose’, ha specificato l’artista, ‘Però sono felice che siamo passati da una fase di scontri a una fase di incontri. Romina è la madre dei miei figli e non posso far finta di niente’.

Tra i figli di Al Bano e Romina Power c’è anche quell’Ylenia scomparsa ormai da tempo: ‘Ci penso sempre, come potrebbe essere altrimenti? Anche a Dio hanno ammazzato un figlio e io, da buon cristiano, ho attraversato questo calvario. Quando mi vengono in mente idee negative, mi tuffo nella preghiera’.

Infine un commento sulle molestie nel mondo dello spettacolo che stanno pian piano venendo fuori, anche in Italia. Con una clamorosa rivelazione: anche Al Bano è stato molestato! ‘Certamente, sono stato corteggiato con decisione e ripetutamente da varie donne. Insomma qualche affronto nei confronti dei maschi ci può essere anche da parte del mondo femminile! Ma quando ho vissuto queste cose sono riuscito a fermarle in tempo: basta stabilire limiti ed evitare fraintendimenti. Anche le donne possono farlo’.