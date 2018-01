Tina Cipollari e Giorgio Manetti, incontri segreti: flirt o semplice amicizia?

Le ultime voci di gossip coinvolgono Tina Cipollari e Giorgio Manetti: secondo indiscrezioni i due si sarebbero incontrati in gran segreto in quel di Viterbo ed avrebbero trascorso un pomeriggio di relax in una spa. Che tra l'opinionista di Uomini e Donne e il cavaliere del trono over sia nato l'amore o si tratta di semplice amicizia? C'è già chi grida al flirt.

da Luana Rosato, il