Si preannuncia un Festival di Sanremo 2018 pepato: Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino avrebbero litigato, almeno stando alle indiscrezioni di gossip che citano ‘diverse visioni del lavoro’ all’origine dello screzio. Considerato che i due si sono conosciuti da poco e devono trascorrere insieme un mese, se il buongiorno si vede dal mattino, al povero Claudio Baglioni, per questo Festival di Sanremo 2018, toccherà davvero essere un direttore/dittatore…

È Spy a riportare le voci di maretta dietro le quinte di Sanremo 2018: a dare qualche grattacapo agli adetti ai lavori, l’attore e la bionda conduttrice di Striscia la notizia…

Scintille fra Hunziker e Favino: i motivi

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i co-conduttori Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino sono ai ferri corti per un diverso modo di intendere il lavoro.

In particolare, l’attore – che ama i testi impegnati e una comicità à la Paola Cortellesi o Virginia Raffaele – non sarebbe molto allineato al linguaggio televisivo della conduttrice, alle sue idee, alla sua comicità leggera.

Anche per queste divergenze lo shooting fotografico con i conduttori sarebbe saltato, non per la febbre di Baglioni, ma perché in Rai ancora non si sono messi d’accordo sul quarto (ipotetico) presentatore.

Sanremo 2018, Hunziker vuole la D’Amico, Favino la Impacciatore

Michelle Hunziker gradirebbe Ilaria D’Amico per giocare sulla rivalità tra prime donne (e pure tra quella bionda/mora), mentre Favino vorrebbe una comica con i suoi tempi e la sua formazione, ad esempio Sabrina Impacciatore.

Se da un lato – sottolinea Spy – con la scelta della Impacciatore aumenterebbe l’influenza di Favino, dall’altro – al momento – la Hunziker è una garanzia di ascolti e di ‘spalle larghe’ per reggere la pressione mediatica del Festival, ma deve fare i conti ‘con altri modi di pensare, con un direttore artistico che finora ha giocato per sottrazione, nel senso che ha sottratto a Sanremo le superstar internazionali e vuole un Festival fatto di ospiti italiani e di talenti assoluti. Ma non starà sottovalutando il talento di Michelle?’, si chiede il settimanale diretto da Alfonso Signorini.