Dopo giorni di silenzio e indiscrezioni, Romina Power interviene sulla presunta rottura tra Al Bano e Loredana Lecciso: ‘Tutti parlano e nessuno sa’, il sibillino post della Power, che per la verità potrebbe essere la prima a fare chiarezza, invece di confondere ancora di più i fan, alle prese con notizie totalmente diverse tra di loro.

Secondo le indiscrezioni, Albano Carrisi e Loredana Lecciso hanno concluso la loro storia d’amore dopo 18 anni: la colpa sarebbe di Romina e delle ultime uscite della cantante e del suo ex marito.

Romina Power: ‘È tutto un blablabla’

‘Tutti parlano e nessuno sa. È tutto un bla bla bla più bla bla bla..’, scrive la cantante su Instagram, probabilmente riferendosi alle indiscrezioni degli ultimi giorni.

Va detto che non è chiaro se il messaggio sia riferito al gossip degli ultimi giorni, anche se la tempistica sembrerebbe non lasciare spazio a dubbi.

Non è chiaro cosa Romina potrebbe sapere sulla vicenda, ma probabilmente la cantante americana non vuole passare per una sfascia-famiglie.

Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati? L’indiscrezione

Va anche detto che, contrariamente al passato, al momento nessuno ha smentito la rottura tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso.

La coppia, secondo le indiscrezioni, si sarebbe allontanata dopo 18 anni di relazione e due figli, Jasmine e Bido: a mollare il cantante di Cellino San Marco sarebbe stata Lecciso, stufa non tanto delle intromissioni di Romina, comunque fastidiose, quanto per il gossip sulla (ex) coppia.

Va detto che la Power, negli ultimi tempi, non si è risparmiata in dichiarazioni d’amore verso Al Bano, con tanto di video galeotto del concerto di Capodanno 2018 in cui chiede all’ex marito ‘Stai venendo a baciarmi?’

Prima ancora c’erano state le foto insieme su Instagram e le continue interviste in cui la Power ribadiva il suo affetto per l’ex marito, che invece l’aveva definita ‘una sorella’.

Va detto che, intervistato da Maurizio Costanzo per L’intervista del 18 gennaio 2018, Albano Carrisi non si era molto sbilanciato sulla ‘saldezza’ della sua relazione con Lecciso: ‘Mó vediamo… io poi non considero mai niente veramente mio perché ognuno è suo e si appartiene…’.