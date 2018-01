Secondo matrimonio in arrivo per Mara Carfagna, che sarebbe pronta a sposarsi con Alessandro Ruben, avvocato ed ex deputato finiano. La deputata di Forza Italia e il fidanzato potrebbero convolare a nozze dopo le politiche, probabilmente in estate: per la Carfagna, si tratterebbero delle seconde nozze dopo quelle del 2007 con Marco Mezzaroma.

Insieme dal 2013, Mara Carfagna e Alessandro Ruben sono una coppia rodata: 41 anni lei, 49 lui, i due starebbero pensando ad una unione ancora più stretta.

Carfagna-Ruben: matrimonio in arrivo?

L’indiscrezione è di Novella 2000, secondo cui sarebbe la deputata e consigliera comunale (di Napoli) forzista a pensare alle nozze.

Lui è Alessandro Ruben, che però deve prima divorziare dalla ex moglie, da cui si è solo separato.

Ruben ha conquistato Carfagna con ‘continue e delicate attenzioni’: i due si incontrano nelle pause di lavoro a Roma e, come da intervista rilasciata qualche tempo fa, l’ex ministro, nel fidanzato, ha trovato ‘un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo’.

Ora la coppia pensa alle nozze, magari nell’estate del 2018, secondo la notizia pubblicata dal settimanale diretto da Roberto Alessi.

Mara Carfagna, il nuovo fidanzato dopo la fine dell’amore con Mezzaroma

Se veramente la coppia Carfagna-Ruben convolasse a giuste nozze, sarebbero doppie per entrambi: se lui ha una ex moglie, anche la deputata si è sposata in passato, nel 2002, con l’imprenditore Marco Mezzaroma, con cui si era poi lasciata pochi mesi dopo (e dopo sei anni complessivi di amore).

‘Come tutte le donne, ho sofferto e ho fatto soffrire. Adesso sto bene conAlessandro Ruben’, la breve dichiarazione con cui Carfagna ufficializzava la sua nuova relazione.

Nella stessa intervista, l’ex ministro confessava di essere ritornata a sorridere, ma che all’epoca l’aveva vissuta malissimo, in viaggio per Zanzibar con un’amica invece che in un romantico anniversario con il marito: ‘Mi sono sentita sola e fuori luogo come Bridget Jones’, concludeva.