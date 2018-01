A pochissimi giorni dal via de L’Isola dei Famosi 13 i concorrenti ufficiali sono ormai in viaggio verso l’Honduras per dare inizio alla nuova edizione del programma. Nel contempo c’è un gruppo di ‘concorrenti mancati’ che darà comunque un’occhiata alla prima puntata del reality, lunedì 22 gennaio 2018 in prima serata su Canale 5, pensando a ciò che poteva essere e a ciò che non è stato. Parliamo ovviamente dei tanti personaggi del mondo dello spettacolo che hanno avuto una chance reale di far parte del cast dell’Isola dei Famosi 2018, ma che sono rimasti fuori dal programma: alcuni per scelta personale e altri perché scartati dalla produzione del reality. Vediamo chi sono…

Il settimanale Spy, sempre beninformato, ha stilato un elenco di 15 mancati concorrenti de L’Isola dei Famosi 13: che dire, in molti casi sono decisamente meglio di quelli ufficiali! Per esempio ci sarebbe piaciuto tantissimo vedere sull’isola la bella ereditiera Elettra Lamborghini, che però ha detto no perché impegnata in altri progetti (mesi fa aveva rifiutato anche il GF Vip 2). Così come saremmo stati curiosi di assistere alle performance da naufrago del simpatico Corrado Tedeschi, che ha dato forfait all’ultimo minuto costringendo gli autori a richiamare il mago Giucas Casella.

Fuori in extremis anche la cantante Giulia Salemi, che secondo Spy aveva pure superato un provino in modo eccellente, ma alla fine ha preferito declinare l’invito per concentrarsi su altro. Stessa cosa per l’attore e cabarettista Maurizio Battista, che ai disagi dell’Isola ha scelto una ben più comoda tournée teatrale.

Sarebbe stato invece il suo nuovo compagno Claudio Santamaria a bloccare la partecipazione della giornalista e conduttrice televisiva Francesca Barra, mentre la showgirl Brigitte Nielsen e il principe Emanuele Filiberto si sarebbero tirati fuori per non aver raggiunto l’accordo economico con Mediaset (ma il rampollo dei Savoia ha già smentito questa ipotesi). Pare inoltre che la produzione avesse offerto un posto in Honduras anche a Fabrizio Bracconeri (che non è potuto partire per problemi personali), Romina Power, Arisa e al senatore Antonio Razzi, ricevendo da tutti un cortese rifiuto. Anche Sabrina Ghio ha rispedito al mittente l’ambita proposta per stare con sua figlia Penelope.

Viceversa sarebbe stata la produzione de L’Isola dei Famosi 13 a non considerare le auto-candidature del tronista Mattia Marciano e della ‘papi-girl’ Noemi Letizia, mentre avrebbe accolto a braccia aperte Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e di Simona Ventura, che però ha rifiutato su consiglio di mamma e papà: troppo giovane, secondo loro, per un’esperienza così estrema.

Per fare un confronto tra gli esclusi e i prescelti, ricordiamo che a L’Isola dei Famosi 13 i concorrenti ufficiali sono Francesca Cipriani, Alessia Mancini, Jonathan Kashanian, Chiara Nasti, Giucas Casella, Amaurys Perez, Paola Di Benedetto, Filippo Nardi, Bianca Atzei, Marco Ferri, Nadia Rinaldi, Eva Henger, Francesco Monte, Cecilia Capriotti, Nino Formicola in arte ‘Gaspare’, Rosa Perrotta e Craig Warwick, a cui si aggiungerà il vincitore del contest ‘Saranno isolani’. Meglio questi o meglio gli altri?