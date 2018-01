Sarà Jeremias Rodriguez il nuovo tronista di Uomini e Donne? Il fratello di Belén ed ex concorrente del Grande Fratello VIP 2 non è ancora single, ma sembra che la sua storia d’amore con Sara Battista non sia più tutta rose e fiori. Il giovane argentino, quindi, qualora dovesse tornare ad essere libero sentimentalmente, non escluderebbe la possibilità di sedersi sulla poltrona rossa di Maria De Filippi.

A lasciare una porta aperta come possibile tronista di Uomini e Donne è stato lo stesso Jeremias Rodriguez che, ospite di Casa Signorini, ha risposto alle curiosità del giornalista e opinionista tv mettendosi a nudo e raccontando quale sia la sua attuale situazione sentimentale. La storia con la fidanzata – lasciata durante la sua partecipazione al GF VIP 2 e ‘recuperata’ appena uscito dalla Casa – starebbe attraversando un momento complicato e le probabilità che i due si possano dire addio per sempre sembrano essere molto elevate.

Jeremias Rodriguez e Sara Battista: ‘La situazione è complicata’

Per stessa ammissione del fratello di Belén Rodriguez, dunque, la relazione con Sara Battista è altalenante.

‘La situazione è complicata’ – ha ammesso Jeremias, confessando di avere un po’ di problemi con la fidanzata.

Eppure, i due sembravano essere innamoratissimi tanto che il ritorno di fiamma con la Battista aveva fatto dimenticare al giovane argentino la passione nutrita nei confronti di Aida Yespica all’interno della Casa di Canale 5.

A distanza di mesi, dunque, dall’amore ri-sbocciato, i due pare non vadano più d’accordo e Jeremias potrebbe essere pronto per trovare una nuova compagna negli studi di Canale 5.

Jeremias Rodriguez: ‘Ho sempre detto no al trono di Uomini e Donne’

Incalzato da Alfonso Signorini, quindi, Jeremias Rodriguez non avrebbe escluso la possibilità di partecipare a Uomini e Donne qualora venisse contattato dalla redazione di Maria De Filippi.

‘Io sul trono? Ho sempre detto di no’ – ha confessato l’ex gieffino, ammettendo di essere sempre stato un po’ scettico nei confronti del dating show.

Tutti, però, possono cambiare idea e anche un giovane come Jeremias potrebbe essere pronto a ricredersi sulla trasmissione.

Prima di una ipotetica sua partecipazione al trono classico di Uomini e Donne, però, Rodriguez deve mettere a posto la situazione con la fidanzata Sara: ‘Prima devo essere single’, ha infatti asserito l’argentino.

Maria De Filippi aprirà le porte del suo programma a Jeremias o ignorerà del tutto le sue dichiarazioni? Lui, tuttavia, ha già avuto una relazione lampo con una ex tronista, anche lei vecchia conoscenza della versione nip del Grande Fratello, Rossella Intellicato.