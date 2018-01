Carlo Cracco e Rosa Fanti sposi a Milano

Il grande giorno è arrivato! Venerdì 19 gennaio 2018 vedrà Carlo Cracco e Rosa Fanti sposi. Il matrimonio verrà celebrato a Milano ed in particolare a Palazzo Reale con una cerimonia presidiata dal sindaco Giuseppe Sala. Per lo chef stellato Carlo Cracco, divenuto ancora più celebre grazie alla partecipazione in qualità di giudice a Masterchef Italia, si tratta di seconde nozze, conseguenza di una relazione che dura ormai da più di 10 anni.

Prima la proposta di matrimonio, poi la data ufficiale. Carlo Cracco e Rosa Fanti si sposano, dunque, nella giornata di venerdì 19 gennaio 2018 a Milano in una delle sedi comunali per nozze civili. La lunga relazione che da tempo lo lega alla bella e mai esagerata Rosa Fanti ha donato alla luce altri due figli, Pietro e Cesare. Lo chef è, infatti, diventato papà di Irene e Sveva da un precedente matrimonio.

Carlo Cracco si sposa: le nozze civili con Rosa Fanti

Era fine dicembre quando la notizia che Carlo Cracco e Rosa Fanti si sarebbero a breve sposati ha spopolato sul web. Ed ora, a poco più di due settimane dalla proposta di matrimonio i due convolano a nozze.

La cerimonia è celebrata da Giuseppe Sala in una sede comunale dedicata ai matrimonio civili e proseguirà, per la cena, da ‘Carlo e Camilla in Segheria’, noto e sofisticato, seppur originale, ristorante milanese dello chef.

Probabilmente il rifiuto a partecipare alla nuova edizione di Masterchef Italia da parte di Carlo Cracco è stato dettato da questo nuovo progetto personale, a noi all’epoca ancora sconosciuto.

Un 2018 ricco di sorprese e soddisfazioni per il cuoco, iniziato nei migliori dei modi: oltre al matrimonio, Cracco inaugurerà a breve un altro ristorante nella magnifica Galleria Vittorio Emanuele di Milano mentre da poco è stato aperto Garage Italia con Lapo Elkann.

Chi è Rosa Fanti, la moglie di Carlo Cracco

Stanno insieme da oltre 10 anni, sono genitori di due bellissimi bambini e la loro storia d’amore sarà, tra qualche ora, ufficializzata con il rito del matrimonio.

Ma, chi è Rosa Fanti? La moglie dello chef stellato ha ben 17 anni in meno di lui, ma la differenza d’età non sembra aver mai ostacolato la loro storia d’amore.

Si tratta della cosiddetta ‘ragazza della porta accanto’, bella e non esagerata, semplice ma elegante. I due si sono conosciuti ad una festa e, dopo uno scambio di numeri e qualche messaggio, non hanno più potuto fare a meno l’uno dell’altra.