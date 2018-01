Poco avvezzo alle polemiche, Andrea Iannone ha replicato con diplomazia a chi lo ha accusato di assomigliare a Fabrizio Corona. Dopo un recente servizio fotografico, il fidanzato di Belén Rodriguez ha postato alcune immagini sul suo profilo Instagram ed è stato immediatamente bersagliato dagli haters che hanno visto in quelle foto degli scatti molto simili a quelli fatti anni addietro dal ‘re dei paparazzi’.

In molti, inoltre, hanno imputato la somiglianza tra Andrea Iannone e Fabrizio Corona a Belén Rodriguez, accusandola di voler plasmare tutti i suoi fidanzati rendendoli il più simili possibile ad uno dei suoi grandi – e noti – amori. Ma il pilota di Moto GP, sommerso dalle critiche di chi lo accusava di essere un ragazzo con poca personalità per aver accettato le ipotetiche richieste della compagna ed essersi ‘trasformato’ in una sorta di Corona, ha risposto con estrema diplomazia e grande ironia, mettendo a tacere anche gli haters più agguerriti.

Leggi anche: Andrea Iannone: ‘Belén Rodriguez è la donna della mia vita’

Andrea Iannone difende Belén Rodriguez su Instagram

‘Questo dimostra che Belén Rodriguez è coerente’: con poche e precise parole, Andrea Iannone ha risposto alle critiche di chi lo ha accusato di voler assomigliare a Fabrizio Corona.

La replica – da standing ovation – del pilota, inoltre, nasconde anche una sorta di difesa nei confronti della showgirl argentina che, sempre troppo spesso, viene bersagliata dai follower con accuse di ogni genere.

La Rodriguez e Iannone, però, sembrano essere ormai abituati alla pioggia di critiche e alla violenza verbale di molti ‘odiatori’ e, come spiegato in una recente intervista, Andrea ritiene che questo atteggiamento sia dovuto all’assenza dai social dei due in qualità di coppia.

Nonostante ciò, Belén e il fidanzato continuano a vivere serenamente la loro vita e, proprio di recente, si sono trasferiti in Svizzera per continuare a coltivare il loro sogno d’amore.

Leggi anche: Belén va a vivere in Svizzera con Andrea Iannone: ‘La casa è pronta’

Andrea Iannone e Fabrizio Corona: due copertine simili

Eppure, sebbene la risposta di Andrea Iannone a chi lo accusava di voler assomigliare a Fabrizio Corona sia stata davvero esemplare, non si può negare che le copertine dei due siano molto simili.

La cover che il magazine Riders ha dedicato al pilota di Moto GP, infatti, lo ritrae con una canotta bianca e in atteggiamenti tipici di chi è in piena fase di combattimento, con il volto sporco e insanguinato.

Tornando indietro nel tempo, una simile cover era stata dedicata dal settimanale Chi a Fabrizio Corona e, proprio per questo motivo, molti fan del paparazzo si sono scagliati contro il pilota.

Si sa, però, che essere o essere stati i ‘fidanzati di Belén Rodriguez’ implica un’attenzione mediatica molto più elevata e il mondo dei social non perdona…o lo fa in pochissimi casi.