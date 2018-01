The leisure seeker, Paolo Virzì porta al cinema l’ultimo viaggio in camper di Ella e John

“Ella & John – The Leisure Seeker”, in uscita al cinema il 18 gennaio , racconta la storia di John ed Ella, marito e moglie ottantenni, che decidono di sfuggire alle cure mediche che li separerebbero negli ultimi anni della loro vita. Salgono così sul loro camper, soprannominato “The Leisure Seeker”, appunto, e si mettono in viaggio da Boston verso Key West, dove c’è il museo di Ernest Hemingway, di cui John è appassionato. Un ultimo viaggio toccante ma anche divertente.

«Ero convinto che non avrei mai girato quel progetto, così ho messo come condizione che a interpretare i protagonisti avrebbero dovuto essere Helen Mirren e Donald Sutherland. Loro non solo hanno accettato, ma hanno messo come condizione l’inizio delle riprese entro pochi mesi perché dopo l’estate avevano altri impegni», racconta Virzì a Movieplayer.it. Sono loro i protagonisti del film: Helen Mirren nei panni di Ella, Donald Sutherland di John.

Ella & John – The leisure seeker / Ansa

Proponiamo, per questo film, parte della recensione del Cinematografo: «È un partire per continuare a ritrovarsi, quello di Ella e John, per non rassegnarsi alla fine andandole comunque incontro, per continuare a condividere le gioie e i dolori di un abbraccio che dura da quasi 50 anni. E per riassaporare, ogni sera nei vari campeggi dove si fermano a dormire, la loro storia, far riemergere i ricordi attraverso qualche vecchia diapositiva sbiadita, con loro giovani, i figli piccoli, la vicina di casa, gli studenti di John. Virzì ci chiede di far parte di questo abbraccio, di pensare ai nostri nonni, ai nostri genitori, al nostro domani, lasciando a due interpreti straordinari il compito di ricordarci che cosa significhi l’amore. E la vita».