Ospite de La Vita in Diretta, Rita Rusic è stata intervistata sulle attuali condizioni di salute dell’ex marito Vittorio Cecchi Gori, colpito da un’ischemia cerebrale a dicembre scorso. Diretta e senza peli sulla lingua, l’attrice ha spiegato di essere stata l’unica che è volata al capezzale dell’imprenditore non appena appresa la notizia e continua ad essere la sola a rimanergli accanto.

‘Vittorio (Cecchi Gori, ndr) è stabile e in costante miglioramento’ – ha assicurato Rita Rusic ai microfoni di Francesca Fialdini durante la puntata del 17 gennaio 2018 de La Vita in Diretta. La ex moglie dell’imprenditore e produttore cinematografico, dunque, ha spiegato le attuali condizioni di salute dell’ex compagno che, pur essendo ancora ricoverato, è fuori pericolo ma è dimagrito molto. ‘Sarà dimagrito almeno di 20-25 kg e ieri gli ho tagliato i capelli’ – ha raccontato la Rusic, che non è riuscita in alcuni momenti dell’intervista a trattenere le lacrime di commozione.

Rita Rusic: ‘Vittorio Cecchi Gori è stato molto male’

La ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, quindi, ha ripercorso i momenti che hanno preceduto la notizia del malore del produttore cinematografico e raccontato il viaggio affrontato con la paura di atterrare in Italia e ricevere spiacevoli notizie.

La Rusic, che era all’estero al momento dell’accaduto, ha spiegato di essere stata contattata telefonicamente e, solo dopo svariati tentativi, ha avuto modo di conoscere cosa fosse avvenuto a Cecchi Gori.

‘[…] Abbiamo capito che Vittorio si era sentito male. Mi sono vestita, sono andata subito da mio figlio abbiamo fatto le valige e abbiamo preso il primo aereo’ – ha ricordato, spiegando di aver affrontato 10 ore di volo prima di atterrare in Italia.

L’incontro con Cecchi Gori è stato, poi, un turbine di emozioni, ma la Rusic non dimentica l’estrema solitudine in cui l’ex marito si trovava e si trova tutt’ora – ‘[…] Ho visto solo un uomo abbandonato da tutti, Vittorio era da solo, non c’era nessuno al suo fianco’.

Superata la fase critica, però, l’imprenditore si è ripreso e Rita Rusic continua a stare al suo fianco: ‘Facciamo dei discorsi molto semplici con Vittorio che è stato molto male […] Facciamo finta che sia tutto normale, un po’ come se il tempo si fosse fermato’.

Rita Rusic contro gli ‘amici’ di Vittorio Cecchi Gori: ‘Persone mai venute in ospedale’

La ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, però, non ha perso occasione per lanciare attraverso La Vita in Diretta anche una frecciatina nei confronti di chi ha parlato del malore dell’imprenditore senza essersi mai fatto vedere in ospedale.

‘[…] Intorno a Vittorio ora non c’è più nessuno perché non c’è più nulla da prendere’ – ha dichiarato su Rai 1 – ‘Ho letto dichiarazioni di persone che hanno detto come lui stesse, ma non sono mai venute in ospedale […] Ora lui ha solo la sua famiglia. E’ inutile che parlino tutti dicendo di non averlo mai abbandonato’.

Il riferimento della Rusic sembra essere diretto proprio a Valeria Marini, mentre la ex moglie dell’imprenditore ha specificato che l’unico che è stato partecipe alla situazione facendosi sentire con Vittorio è stato Leonardo Pieraccioni.

