Gli animi dei naufraghi de L’Isola dei famosi 2018 sono già caldi e la prima lite è scoppiata tra Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani in aeroporto. Le due concorrenti della 13esima edizione del reality show di Canale 5 avrebbero discusso animatamente a causa di un bagaglio: secondo la romana, infatti, la giunonica showgirl non avrebbe potuto imbarcare una valigia con tanto di logo in evidenza.

La lite nata in aeroporto tra Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani prima della partenza per L’Isola dei famosi 2018, dunque, sembra essere dovuta ad una mera questione di business (per dirla nello stile di Tina Cipollari). ‘Perché lei sì e io no?’ – avrebbe esclamato l’attrice romana, secondo quanto riportato dal portale bollicine.vip, scagliandosi contro la produzione del reality show per questo presunto atteggiamento discriminatorio nei confronti delle due concorrenti.

Francesco Monte come Francesca Cipriani: sull’Isola 13 tanto business?

Francesca Cipriani, però, potrebbe non essere la sola a finire nel mirino di Nadia Rinaldi per presunte ‘pubblicità occulte’.

Molti dei naufraghi de L’Isola dei famosi 2018, infatti, sono personaggi molto seguiti sui social attraverso i quali sponsorizzano prodotti di vario genere.

Proprio nelle ultime ore, prima della partenza per l’Honduras, Francesco Monte ha avuto modo di postare il suo ultimo selfie sfoggiando un bel paio di occhiali da sole neri: che sia anche questa una questione di business?

A breve, però, i concorrenti del reality show di Canale 5 dovranno spogliarsi di tutti i propri averi e mettersi a nudo (o meglio, in costume) per iniziare a vivere appieno la loro esperienze tra palme e mangrovie.

L’Isola dei famosi 2018, Nadia Rinaldi agguerrita: si creano i primi ‘gruppetti’

In attesa di vedere come si comporteranno i naufraghi de L’Isola dei famosi 2018 durante questa nuova esperienza, molti di loro sembrano essere più che agguerriti e pronti a sfidare prove difficili e compagni ‘pericolosi’.

Tra questi, Nadia Rinaldi sembra essere proprio la più ‘preparata alla guerra’ e, attraverso una serie di immagini postate su Instagram è possibile capire quali saranno le donne con cui si alleerà in Honduras.

Dalle foto social, infatti, pare che l’attrice romana abbia stretto una forte amicizia con l’influencer Chiara Nasti e con Eva Henger.

Tra le tre sembra esserci molta complicità: che sia l’arma utilizzata per mandare via quanto prima dall’Isola 13 la Cipriani? Dal 22 gennaio 2018 ne sapremo qualcosa in più…