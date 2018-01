Al via il 22 gennaio l’Isola dei famosi 2018: le news prima della partenza parlano di kit di sopravvivenza, prove di resistenza e tante novità. Già noti i nomi dei concorrenti famosi, resta da capire chi tra Deianira Marzano (social influencer), Franco Terlizzi (ex pugile, personal trainer) e Valerio Schiavone (Regista teatrale, insegnante) si aggiungerà al cast dell’edizione in partenza tra pochi giorni. Di seguito, tutte le ultime novità dell’Isola dei famosi 2018.

I diciotto concorrenti dell’Isola dei famosi 2018 saranno alle prese con il mistero: ‘Volevamo spiazzare gli spettatori e i concorrenti, in quest’edizione‘, spiega Alessia Marcuzzi, conduttrice del reality Mediaset.

L’isola dei famosi tra misteri e fantasmi

E così non solo i concorrenti verranno ripresi per la prima volta nella nella settimana di avvicinamento all’Isola e Stefano De Martino riprenderà tutto con telecamere nascoste, ma dovranno anche fare i conti con due misteriose presenze che – dalla seconda puntata – ruberanno cibo e oggetti, cosa che (nelle speranze degli autori) dovrebbe far pensare ai fantasmi, visto che ai naufraghi sono stati raccontati miti e leggende.

Ci sarà poi una scatola misteriosa, che dispenserà di volta in volta vantaggi e svantaggi a ciascun naufrago, influendo sulle dinamiche relazionali e di gruppo, modificando alleanze e rivalità.

Niente Playa Desnuda, arriva quella dei peggiori

Rispetto all’anno scorso, va in pensione Playa Desnuda ma arriva la Playa dei peggiori, quella in cui vengono confinati i reietti del pubblico; il naufrago potrà e dovrà scegliere uno dei colleghi come compagno d’avventura.

Kit di sopravvivenza all’Isola dei famosi 2018

I concorrenti dell’Isola 2018 non vivranno ovviamente allo stato ‘brado’ e in Honduras potranno portare due costumi da bagno, due completi intimo e due magliette (manica corta, manica lunga o canottiera), due felpe o camicia o golf, due pantaloni o gonne, una giacca impermeabile (tipo K-way), due paia di scarpee calze, tre oggetti personali concordati con la produzione ma solo uno da portare a Cayo Cochino. Concessi anche spazzolino, pettine o spazzola, due rasoi usa e getta (sia per uomini che per donne).

Vietati invece libri e riviste, armi, orologi e calendari, occhiali da sole giochi e passatempi, materiali illegali, alcool e tabacco.

LEGGI: Isola dei Famosi 2018, cast: concorrenti e opinionisti della 13esima edizione

Isola dei Famosi 2018, concorrenti ufficiali

Per il resto, come già noto, il cast dell’Isola dei famosi 2018 sarà composto da Bianca Atzei, Cecilia Capriotti, Giucas Casella, Francesca Cipriani, Paola Di Benedetto, Marco Ferri, Gaspare/Nino Formicola (metà del duo Gaspare e Zuzzurro), Eva Henger, gli ex gieffini Jonathan e Filippo Nardi, Alessia Mancini, Francesco Monte, Chiara Nasti, Amaurys Perez, Rosa Perrotta, Nadia Rinaldi e Craig Warwick.

Isola dei famosi 2018: #SarannoIsolani, il reality ‘toscano prima dell’avvio

Sono dunque 17 i protagonisti dell’Isola dei Famosi già noti, più un diciottesimo concorrente scelto dal pubblico tra i tre finalisti di #Sarannoisolani.

Una delle novità dell’edizione 2018 dell’Isola dei famosi è infatti il ‘pre-reality’ che ha visto dieci illustri sconosciuti sfidarsi su una spiaggia sperduta della Maremma, in Toscana, per affiancare il cast ufficiale.

Lunedì 22 gennaio, data di partenza ufficiale dell’Isola 2018, si saprà chi tra Deianira Marzano, Franco Terlizzi e Valerio Schiavone ha avuto la meglio.

Isola dei famosi 2018, inviato e opinionisti

A condurre il tutto sarà Alessia Marcuzzi, affiancata dagli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari (vincitore del Grande Fratello Vip 2) e dalla Gialappa’s Band, al secolo Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto, che commenteranno quanto succede in studio e sull’Isola, dove ci sarà l’inviato Stefano De Martino.

Il vincitore di questa edizione vincerà un montepremi di 100.000 euro, in gettoni d’oro, ma gliene resteranno soltanto la metà: gli altri andranno a un ente di beneficenza proposto dal vincitore). A decidere il trionfatore saranno i telespettatori, attraverso quattro canali – App Mediaset Fan, Facebook Messenger, Web, SMS