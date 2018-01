Film in uscita al cinema questa settimana: dal primo inglese di Virzì alla commedia con Rovazzi

Vediamo quali sono i film in uscita al cinema nella settimana che si conclude il 21 gennaio. Nelle sale italiane “Ella & John – The Leisure Seeker”, il primo film in lingua inglese di Paolo Virzì, che trasporta su pellicola il romanzo In viaggio contromano sull’ultima vacanza d’amore di due ottantenni malati; le commedie italiane di Fabio Rovazzi e quella d’azione con Luigi Vitale e Stefania Zampieri; fino all’ultimo capitolo della saga horror Insidious.

“Ella & John – The Leisure Seeker”, diretto da Paolo Virzì al suo primo film in lingua inglese, ha come protagonisti Helen Mirren e Donald Sutherland. È l’adattamento cinematografico del romanzo del 2009 In viaggio contromano scritto da Michael Zadoorian. Racconta la storia di John ed Ella, marito e moglie ottantenni, che decidono di sfuggire alle cure mediche che li separerebbero negli ultimi anni della loro vita. Salgono così sul loro camper, soprannominato “The Leisure Seeker”, e si mettono in viaggio da Boston verso Key West, dove c’è il museo di Ernest Hemingway, di cui John è appassionato.

“Il vegetale” è un film comico diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Fabio Rovazzi. Fabio è un neolaureato milanese di origine contadina in cerca di lavoro, figlio di un ricco e avido proprietario di una ditta che non aiuta il figlio definendolo un incapace, un vegetale, appunto, e con una sorella viziata e capricciosa. Dopo una serie di lavori fallimentari, trova, forse, la sua strada.

Questa commedia d’azione, diretta da Filippo Grilli, con Luigi Vitale e Stefania Zampieri, narra le vicende accadute in un’anonima cittadina di periferia, dove viene mandato un giovane prete, don Beppe, dal passato particolare ma pieno di entusiasmo. Insieme a lui, però, in città compare un giustiziere vestito di rosso, pronto a difendere i parrocchiani. Chi si nasconde dietro la maschera di questo “Cruxman”, supereroe dalla tuta rossa?

“Insidious – L’ultima chiave” è un film horror diretto da Adam Robitel. Si tratta del quarto capitolo della saga iniziata con Insidious (2010) e proseguita con “Oltre i confini del male: Insidious 2” (2013) e “Insidious 3 – L’inizio”(2015). Lin Shaye torna a vestire i panni della brillante parapsicologa Elise Rainier, che impiega la sua capacità di contattare i morti per aiutare le persone tormentate da entità sovrannaturali.