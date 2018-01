Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sposeranno se – e quando – lui lo chiederà a lei. Lo rivela la conduttrice, spiegando che sull’argomento matrimonio, lei è una donna all’antica ed è l’uomo che deve chiederlo alla sua donna di sposarlo. Isoardi e il leader della Lega Nord, per la cronaca, stanno benissimo insieme, e la conduttrice si spinge a dire che se Salvini governasse il Paese come manda avanti la famiglia, ‘saremmo in ottime mani’.

‘Matteo è un uomo meraviglioso: non si direbbe, ma nella coppia è lui quello moderato e paziente’: così Elisa Isoardi si confessa dalle pagine di Oggi.

Isoardi: ‘Con Matteo stiamo benissimo’

Insieme dal 2015, Matteo Salvini e la conduttrice hanno superato, nel 2017, una maretta estiva dovuta a un presunto tradimento occasionale di lei, e – dopo che a fine 2017 la coppia ha anche incontrato la mamma di lei – ora si parla addirittura di nozze.

‘Sono una donna all’antica, è l’uomo che deve chiedere alla sua donna’, dice Isoardi, che nell’attesa, si spertica in lodi per il compagno.

‘Matteo è meraviglioso: se guidasse il Paese saremmo in ottime mani’

Se la coppia sta benissimo insieme e ha un equilibrio perfetto, la conduttrice rivela che Salvini è un uomo meraviglioso, moderato e paziente laddove lei è un po’ lunatica.

‘Matteo è bravissimo a gestire la sua vita privata ed è un ottimo papà. Se gestisse così il Paese, posso assicurarvelo: saremmo in ottime mani’, sostiene la Isoardi a proposito del leader della Lega.

Isoardi: ‘Vorrei cambiare fascia oraria di messa in onda’

Non manca un accenno al suo lavoro: se da tempo si mormora un ritorno alla Prova del cuoco se – e quando – Antonella Clerici allenterà la sua mole di lavoro, Isoardi spiega di non averne ancora parlato con il direttore di Rai 1, e che al momento si tratta di voci di corridoio.

Detto questo, però, la conduttrice anticipa che tornare a condurre La prova del cuoco le piacerebbe, visto che il programma – in cui ha sostituito la Clerici quando era incinta – le ha dato tanto.

Ma – aggiunge Isoardi – non le dispiacerebbe sperimentare un’altra fascia, visto che a quella della mattina lavora oramai da tanti anni.