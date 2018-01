L’edizione 2018 di E poi c’è Cattelan parte il 22 gennaio su Sky Uno con tantissimi ospiti e anticipazioni annunciati da Alessandro Cattelan. Il late show, iniziato come una sorta di ‘contentino’ per i successi del giovane conduttore arriva, così, alla quinta edizione composta da circa quaranta puntate in seconda serata.

Dal lunedì al venerdì, a partire dal 22 gennaio 2018, dunque, Alessandro Cattelan torna negli studi di #EPCC con numerosissimi ospiti e altrettante interviste, ingrediente che ha decretato il successo del late show nato, anni addietro, come una sorta di ‘regalino da parte di Sky’ e trasformatosi in un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del genere. Il segreto di E poi c’è Cattelan è presto svelato: ‘E’ la chiusura ideale di serata, è un programma che ‘sciacqua’ dopo i piatti forti del prime time’ – ha spiegato il conduttore – ‘Siamo il primo show collutorio della tv italiana’.

E poi c’è Cattelan 2018, le anticipazioni

Trasformatosi in un appuntamento quotidiano, E poi c’è Cattelan 2018 si concentrerà ancora di più su temi di attualità affrontati da Alessandro con la solita ironia, attingendo da tendenze, tormentoni sui social e novità al centro dell’attenzione mediatica.

Ogni puntata di #EPCC, della durata di circa mezz’ora, sarà incentrata su interviste, canzoni, rubriche, gag, giochi in studio e rivisitazioni musicali, mentre gli Street Clerks continueranno ad essere la spalla di Cattelan.

Come svelato dal conduttore, a lanciare la prima puntata ci sarà Cesare Cremonini, protagonista insieme ad Alessandro del tradizionale sketch di apertura di stagione, considerato un vero e proprio portafortuna per #EPCC.

Gli ospiti della quinta edizione di E poi c’è Cattelan

Fulcro di E poi c’è Cattelan 2018 restano gli ospiti con cui il presentatore si intrattiene creando siparietti divertenti e leggeri.

L’appuntamento del 22 gennaio su Sky Uno si aprirà con Bruno Vespa: ‘Mi fa un certo effetto che venga qui da noi per presentare un libro perché di solito è da lui che si va’ – ha scherzato Cattelan – ‘Giocheremo anche con lui ma parleremo anche un po’’.

Tra gli ospiti attesi di questa quinta edizione del late show anche Giorgia, Jean Paul Gaultier, Zerocalcare, i Måneskin, Francesca Michielin, Fabio Rovazzi, Antonia Klugmann, Ghali, Frank Matano e Massimo Popolizio, Beatrice Venezi, Pierfrancesco Favino, Ruggero Pasquarelli, Elettra Lamborghini, Jake La Furia, Regina Baresi e molti altri.

Grazie alla complicità che Cattelan è in grado di instaurare con i suoi ospiti, lo spazio dell’intervista si trasformerà in uno ‘spazio libero’ dove poter parlare senza costrizioni, con leggerezza e ironia.