Continua la curiosità sulla vita sentimentale di Stefano De Martino: è fidanzato con Gilda Ambrosio o è un incallito single? Il ballerino e nuovo inviato de L’Isola dei famosi 2018 ha spiegato per la prima volta il suo rapporto con l’influencer napoletana, senza scendere nel dettaglio e continuando a lasciare un alone di mistero sulla nuova ipotetica coppia. Intanto, i due sono stati avvistati insieme nella prima uscita pubblica.

‘Ho messo in pausa la mia vita reale’ – ha spiegato Stefano De Martino, replicando alle domande sulla vita privata e Gilda Ambrosio, la ragazza che negli ultimi tempi viene sempre più spesso affiancata al nome del ballerino e con il quale pare che lui stia vivendo un flirt. Prima di partire per L’Isola dei famosi 2018, però, sembra che De Martino abbia deciso di lasciare in stand by ogni rapporto personale per dedicarsi solo ed esclusivamente alla crescita professionale. Per la prima volta, infatti, il ballerino di Amici sarà lontano per quasi tre mesi dalla famiglia, dagli amici e dal figlio Santiago, completamente immerso nel nuovo ruolo di inviato in Honduras.

Leggi anche: Isola dei Famosi 2018: Stefano De Martino sarà l’inviato del reality

Stefano De Martino, single a L’Isola dei famosi 2018?

Intervistato dal settimanale Chi prima della partenza per L’Isola dei famosi 2018, Stefano De Martino ha specificato che sentirà in modo particolare proprio la mancanza del figlio Santiago, nato dal matrimonio con Belén Rodriguez.

‘Mi mancherà mio figlio, ma non so se me la sentirò di fargli affrontare il viaggio per raggiungermi. Per il resto non lascio nulla in sospeso’ – ha chiarito il ballerino, lasciando intendere di non avere altri legami di tipo sentimentale.

E, proprio questa risposta, ha fatto nascere la curiosità sulla natura del rapporto con Gilda Ambrosio: ‘E’ una persona di cui mi fido, che sento vicina’ – ha spiegato De Martino, proseguendo – ‘Ed è ovvio, da fuori, pensare ad altro vedendomi con lei’.

Consapevole del gossip scatenatosi sull’ipotetica coppia, quindi, il ballerino ha concluso: ‘Mi affianco spesso a figure femminili perché ho bisogno di confrontarmi con loro, le donne hanno una marcia in più’.

Leggi anche: Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno insieme? La foto del bacio

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, prima uscita di coppia?

Intanto, proprio prima della partenza per L’Isola dei famosi 13, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono stati paparazzati ad un evento mondano a Milano.

Secondo indiscrezioni, i due sarebbero stati avvistati in atteggiamenti tipici di una coppia di innamorati, ma il ballerino continua a professarsi single.

Che l’esperienza in Honduras possa permettergli di schiarirsi le idee e capire i sentimenti che nutre nei confronti della Ambrosio? O, forse, si tratta di semplice amicizia ‘gonfiata’ dai giornali di gossip?