Stasera tutto è possibile, Elena Santarelli risponde alle critiche: ‘Puntata registrata, vergogna’

La messa in onda della puntata del 16 gennaio 2018 di Stasera tutto è possibile con Elena Santarelli tra gli ospiti, ha scatenato una serie di polemiche cui la showgirl ha risposto via social. Specificando che la trasmissione era registrata, la Santarelli ha invitato chiunque si arroghi il diritto di esprimere giudizi, a non puntare il dito contro nessuno.

da Luana Rosato, il