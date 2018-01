Il gossip è di quelli che fanno tremare i polsi ma pare che non sia del tutto campato in aria: Loredana Lecciso ha lasciato Al Bano dopo quasi vent’anni di vita insieme e due figli! La bionda showgirl avrebbe mollato l’anziano cantante già da prima di Natale e la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dopo mesi di tensione, sarebbero state le foto di lui e Romina Power postate da quest’ultima a dicembre in occasione di un concerto all’estero. L’ultima, secondo la Lecciso, di una serie di provocazioni messe in atto da Romina che hanno evidentemente fiaccato la resistenza psicologica della compagna di Al Bano Carrisi.

Lo scoop della presunta rottura tra Loredana Lecciso e Al Bano è del settimanale Oggi, che sul nuovo numero ha ricostruito la vicenda nei dettagli. Lo scorso 12 dicembre da Amburgo, dove il cantante e Romina si trovavano per un evento dal vivo, la Power ha pubblicato sui social alcune foto di lei e Al Bano in giro per i mercatini di Natale della città tedesca. Foto in cui traspare una complicità tra i due che sembrava ormai perduta.

A post shared by Romina Power (@rominaspower) on Dec 12, 2017 at 8:47am PST

I fan di Romina ci hanno poi messo abbondantemente del loro, commentando le immagini con frasi dal sapore inequivocabile: ‘tornate insieme’, ‘siete fatti l’uno per l’altro’, ‘è bellissimo vedervi così’, ‘amatevi perché avete perso troppo tempo’ e via dicendo.

Le foto da ‘luna di miele’ scattate ad Amburgo avrebbero però mandato su tutte le furie Loredana Lecciso, che in quei giorni si trovava tra Milano e Pavia, dove vive suo fratello, e ha deciso di restarci. In particolare la Lecciso, che ha trascorso Natale e Capodanno lontana dal compagno (mentre lui, come sicuramente ricorderete, l’ultimo dell’anno era a Maratea con Romina per partecipare a L’Anno Che Verrà su Rai 1), lamenterebbe l’assenza di risposte chiare da parte dell’uomo: se prima, infatti, Al Bano dichiarava apertamente ‘Amo Lory e chiedo rispetto per la nostra famiglia’, negli ultimi tempi ha preferito trincerarsi dietro un più subdolo ‘Non voglio entrare in questa bolgia’ che ha messo sul chi vive Loredana.

La volontà della donna è anche quella di proteggere i figli Jasmine e Bido, di 16 e 15 anni, che come tutti i ragazzi della loro età stanno sui social, guardano la TV e leggono i giornali. E che perciò, come scrive Oggi, subiscono pure sulla loro pelle ‘gli exploit, i messaggi trasversali, le foto postate solo per sfruculiare nervi e rancori’ (con chiaro riferimento alle frequenti frecciatine di Romina).

Vedremo cosa succederà e se questi rumors su Loredana Lecciso che ha lasciato Al Bano saranno confermati. Di certo lui non sembra per nulla intenzionato a gettar acqua sul fuoco, visto alla precisa domanda di Maurizio Costanzo durante il talk show L’Intervista, che gli ha chiesto se Loredana fosse ancora la sua donna, ha risposto piuttosto vagamente: ‘Eh, mo’ vediamo… io poi non considero mai niente veramente mio perché ognuno è suo e si appartiene’, riservando invece parole al miele a Romina Power (‘Abbiamo recuperato la capacità di divertirci punzecchiandoci e ridendo di noi, che è la cosa più bella che possa esserci’).

Uhm…