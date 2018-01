L’Intervista, Albano Carrisi: ‘La scomparsa di Ylenia è un dolore che non passerà mai’

Intervistato da Maurizio Costanzo, Al Bano parla di Romina Power e della figlia Ylenia, scomparsa oltre 20 anni fa. ‘Sono i dolori che non passeranno mai… è una sconfitta!’, la confessione del cantante a L’Intervista in onda il 18 gennaio 2018 su Canale 5. Nel corso di un incontro che viene descritto come ‘intenso e sincero’, Albano Carrisi parla della sua terra di origine, della sua carriera, del matrimonio con Romina Power e, appunto, del dolore straziante Ylenia.

Nei giorni scorsi Romina Power ha pubblicato su Instagram un ricordo della figlia Ylenia, scomparsa negli Stati Uniti nel 1993, e oggi anche Albano Carrisi interviene sull’argomento.

Al Bano: ‘Ylenia era un geniaccio’

‘Il meglio c’era in lei sotto tutti i punti di vista. Parlava e scriveva 4 lingue, era veramente un bel geniaccio’, ricorda Al Bano, che ancora si arrabbia ricordando la cosa più squallida di quel periodo, quando durante un’edizione del TG1 dissero che il cantante teneva sua figlia nascosta in casa per farsi pubblicità.

‘Mi hanno squartato l’anima… Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere da un TG di portata nazionale!’, il j’accuse di Albano Carrisi a Costanzo.

Albano a L’intervista: ‘La scomparsa di Ylenia segnò la tregua con Romina’

A tal proposito, il cantante rivela anche un retroscena, se per molti la fine del matrimonio tra lui e Romina è dovuta alla scomparsa di Ylenia, in realtà quel momento rappresentò la tregua.

Secondo Al Bano, il rapporto della coppia, da parte di lei, si era frantumato, e se lui non sa darsi una spiegazione, neanche l’ex compagna gliel’ha mai data, anche se per Carrisi, evidentemente Power si era stancata di quel tipo di vita.

Albano Carrisi a Costanzo: ‘Oggi io e Romina ci divertiamo’

E proprio a proposito di Romina, Albano ripercorre il loro incontro sul set di Nel sole: durante le pause del film il cantante non amava stare in mezzo a tanta gente perché era timido, ma spesso, andandosene per fatti suoi, incontrava la Power che faceva la maglia o scriveva o leggeva.

‘Mi ha affascinato questo mondo fatto di silenzi, fatto di essere intelligentemente appartata e lì cominciò ad accendersi il sacro fuoco dell’Amore’, confessa Al Bano.

Oggi, il cantante è contento di aver ritrovato il ‘vecchio’ Albano Carrisi che cantava insieme a Romina e si divertiva sul palcoscenico.

‘Ancora oggi ci divertiamo, punzecchiandoci, ridendo di noi, che è la cosa più bella che possa esserci… abbiamo recuperato’, conclude.