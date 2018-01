In vista della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, la cantante Bianca Atzei fa il punto sulla rottura con Max Biaggi, smentisce le nozze e il tradimento, anticipa come sarà la sua comparsata in Honduras. Al reality di Mediaset, per la cronaca, la cantante non cerca l’amore, ma una vetrina per la sua professione e per cantare.

‘Possono togliermi tutto, anche il cibo, ma non impedirmi di cantare’: parola di Bianca Atzei, intervistata dal settimanale Chi.

Atzei: ‘Con Biaggi finita senza un perché’

La scelta Atzei di andare all’Isola dei famosi ha destato molta curiosità, e la cantante si concede al gossip.

In particolare, si torna a parlare della sua love story finita, con Max Biaggi, della quale la Atzei ancora non ha capito granché.

Secondo la sua ricostruzione, gli ultimi contatti tra lei e il pilota risalgono ai primi di dicembre: lui era a Montecarlo, lei a Milano, ma durante una telefonata, Biaggi appare ‘strano’ alla Atzei.

La cantante corre nel Principato, i due si chiariscono, ma all’indomani il pilota le comunica che preferisce stare da solo.

‘Io in lacrime me ne vado. Torno a Milano, da sola. Ancora oggi non ho ben chiaro che cosa sia successo’, confessa la cantante, che rivela di piangere ancora pensando a quello che legava la coppia.

‘Un posto, una parola, una foto: basta poco’, dice la Atzei, che invita tutti a non aver paura di riconoscere l’amore e, posto che Max l’ha amata e le ha donato tantissimo, c’è solo da ringraziarlo per i momenti vissuti.

La cantante smentisce anche che si sia parlato di nozze – definisce Biaggi un solitario – e si dice non al corrente di un tradimento, anche se vista com’è finita, poco conta.

Atzei: ‘All’Isola spero di ‘ritrovare’ Veronica’

Oggi, come detto, Bianca Atzei tenta l’avventura all’Isola dei famosi, un avventura in Honduras che vuole godersi: dopo aver inizialmente rifiutato, la cantante ha pensato che il reality potesse essere l’unico posto ‘dove recuperare una parte di Veronica (il suo vero nome, ndr), dove nascondere per un po’ Bianca’ e ha accettato.

Sull’Isola, però, non vuole nuovi amori, ma solo mettersi in mostra cantando: come detto, la cantante non teme le privazioni, e spiega che neanche l’assenza di cibo le impedirà di cantare.

A proposito di cibo, infine, Atzei smentisce di essere anoressica, accusa che circola sui social: la sua costituzione è gracile, e il fatto che la si accusi di una patologia così importante le fa molto male.