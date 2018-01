Baruffa social tra Ermal Meta e Morgan, che scatta da un’intervista dell’ex compagno di Asia Argento nella quale Meta veniva apostrofato come ‘Ermal Merdal. Cioè Meta, come Metadone’. Una ironia british, quella dell’ex leader dei Bluvertigo, al quale Meta risponde in maniera pacata, facendo però nascere un botta e risposta su Twitter. Volemose bene? Manco per niente.

‘Il Sanremo di Baglioni lo vince Fabrizio Moro, che poi sta con Ermal Merdal. Cioè Meta, come Metadone’. Queste le parole di Morgan che hanno scatenato un acceso botta e risposta su Twitter.

Morgan da Red Ronnie stronca Ermal Meta e Fabrizio Moro

Morgan, lunedì 15 gennaio 2018, è stato ospite del Barone Rosso di Red Ronnie su Roxy Bar TV, e tra le altre cose si è parlato dei Big del Festival di Sanremo 2018.

L’accoppiata Moro-Meta non piace a Morgan, che senza giri di parole la demolisce.

Meta e Morgan: botta e risposta su Twitter

Caro @InArteMorgan anni fa in un’intervista dicesti “se non amo l’uomo, non amo l’artista”. Spero che tu sia orgoglioso dell’uomo che sei. Io di me lo sono anche se tu mi definisci Merdal o Metadone. Io però non capisco perché non sono esperto in nessuna delle due cose. #mah — Ermal Meta (@MetaErmal) January 16, 2018

Nasce da qui la rissa social, visto che Meta, via Twitter, ricorda a Morgan come qualche anno fa, in un’intervista, disse ‘se non amo l’uomo, non amo l’artista‘.

Anche per questo, l’interprete di Piccola Anima e Vietato Morire spera che l’ex leader dei Bluvertigo sia orgoglioso dell’uomo che è oggi.

‘Io di me lo sono anche se tu mi definisci Merdal o Metadone. Io però non capisco perché non sono esperto in nessuna delle due cose’.

Brillante replica quella di @MetaErmal devo dire. Non capisco come faccia però a non intendersi di merda visto che è un essere umano e in quanto tale la gestisce quotidianamente. Inoltre andrà a #Sanremo con @FabrizioMoroOff — Marco Castoldi (@InArteMorgan) January 16, 2018

Immediata la replica di Morgan, che non capisce come Meta non si intenda di… pupù, visto che ‘è un essere umano e in quanto tale la gestisce quotidianamente. Inoltre – aggiunge – andrà a Sanremo con Fabrizio Moro’.

La risposta di Meta arriva a tarda notte e, per ora, chiude la guerra social tra Ermal Meta e Morgan: il primo, in particolare, si dice triste e amareggiato, ricordando come il primo viaggio dopo aver preso la patente fu per assistere a un concerto di Morgan.

Anche per questo, la richiesta all’ex compagno di Asia Argento è di smetterla con le cavolate e di sperperare il suo immenso patrimonio musicale.

‘Pubblica un disco e lasciaci tutti senza parole. Io almeno – conclude Meta – ti aspetto ancora’.