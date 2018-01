Cristiano Malgioglio, smentita la comparsata in Narcos 4: l’ex Gf Vip vittima di una fake news

Cristiano Malgioglio non apparirà in Narcos 4, contrariamente a quanto emerso nei giorni scorsi. Il successo del concorrente del Grande Fratello Vip è indubbio, ma in Colombia e negli Stati Uniti non ne hanno mai sentito parlare e quindi la notizia di una comparsata nella serie Netflix che per le prime stagioni è stata incentrata sulla vita di Pablo Escobar è una bufala.

‘Non esiste nessun ruolo per Cristiano Malgioglio nè tanto meno per Giovanni Ciacci’: parola del sito davidemaggio.it.

Malgioglio in Narcos 4 di Netflix?

La notizia su una potenziale comparsata dell’ex concorrente del Gf Vip, paroliere di Mina e Carmen Di Pietro, è arrivata poco prima di Natale.

Secondo le indiscrezioni riportate dal settimanale Spy, Malgioglio avrebbe impressionato il regista di Narcos, che dopo aver ‘Mi sono innamorato di tuo marito’, video da 9 millioni di views su YouTube, avrebbe voluto scritturare l’ex concorrente del Gf Vip, previo provino.

Sempre secondo quanto emerso prima di Natale, Malgioglio avrebbe accolto la richiesta con piacere e entro gennaio sarebbe volato a Los Angeles per incontrare il regista.

A inizio anno era poi stata Novella 2000 (tra gli altri) a rilanciare la news, annunciando anche la presenza di Giovanni Ciacci, lo stylist delle dive e ospite fisso di Detto Fatto di Caterina Balivo

Secondo i rumors, Malgioglio avrebbe dovuto essere narcotrafficante trans, mentre Ciacci sarebbe stato un giornalista italiano inviato in Messico per svolgere un’inchiesta sul traffico di droga.

Niente Narcos 4 di Netflix per Malgioglio

Peccato però che tutto quanto sopra sia falso, una fake news e probabilmente prima bufala televisiva del 2018.

A mettere in giro la notizia sarebbe stato lo stesso Ciacci – che nell’estate 2017 aveva ‘anticipato’ un ritorno di fiamma tra Belén e De Martino – smentito però nel giro di poco.

‘Non esiste nessun ruolo per Cristiano Malgioglio nè tanto meno per Giovanni Ciacci. La verità – è scritto nel sito di Davide Maggio – è che il regista di Narcos probabilmente non è nemmeno a conoscenza dell’esistenza del paroliere di Mina e Carmen Di Pietro’.