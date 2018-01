Carlo Ripa di Meana: ‘Ho amato disperatamente Marina’

Carlo Ripa di Meana parla della morte della moglie Marina, morta due giorni dopo aver cenato con il figlio adottivo e il marito. Ripa di Meana si è detto in particolare ‘colpito da tanto affetto’ delle persone che hanno ricordato la scrittrice e personaggio televisivo, ricordando anche il loro amore e le ‘celebri’ litigate.

‘A Parigi ne subii una memorabile!’: parola di Carlo Ripa di Meana nel ricordare, ad Oggi, le sfuriate e l’amore con la moglie.

Carlo Ripa di Meana: ‘Tutti hanno voluto bene a Marina’

Marina Ripa di Meana è scomparsa a inizio 2018 dopo una lunga malattia, un cancro che la consumava lentamente.

Rimasta sempre vicino al marito e al figlio adottivo, oggi la scrittrice viene ricordata proprio da Carlo Ripa di Meana, che ha saputo della morte della moglie tramite tg.

‘Mi sono reso conto che l’ho amata disperatamente. Marina si è fatta conoscere per quello che era. Ha fatto saltare tutti i diaframmi e tutti le hanno voluto bene’, il ricordo commosso dell’uomo,rimasto colpito, all’indomani della morte della moglie, dal tanto affetto tributato a Marina.

Le sfuriate di Marina Ripa di Meana

Celebri, tra di loro, le scenate: a proposito di quella parigina, Ripa di Meana ricorda che andò a trovare un’amica e quando tornò in albergo, vide una macchina della polizia.

‘Guardai meglio e riconobbi in terra il mio pigiama e altri indumenti. Oltre a parte del mobilio della nostra stanza. Marina aveva gettato tutto dalla finestra’, conclude il marito di Marina Ripa di Meana al settimanale.

Morta Marina Ripa di Meana, il ricordo di Andrea Cardella

Nei giorni scorsi, a Domenica Live, anche Andrea Cardella, per anni collaboratore di Marina che poi lo aveva adottato insieme al marito Carlo, aveva ricordato gli ultimi giorni di vita della scrittrice.

‘Lei non voleva che Carlo sapesse, due sere prima che iniziasse questa cosa, lei volle cenare con me e con lui, lo volle salutare due sere prima a cena, non voleva che sapesse questa cosa per non farlo soffrire’, aveva spiegato l’uomo, intervistato da Barbara D’Urso, confermando anche che, pochi istanti prima che potesse dirlo a suo ‘padre’, la tv annunciò la morte di Marina Ripa di Meana al di lei marito.