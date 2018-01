Un uomo mascherato a Pomeriggio 5: momenti di tensione, con Barbara D’Urso costretta a mandare un blocco pubblicitario imprevisto. L’uomo, per la cronaca, non ha interrotto la trasmissione di Mediaset, ma secondo quanto spiegato dalla stessa conduttrice di Pomeriggio 5, si limitava a guardare gli ospiti in studio dall’interno e non era armato: la spiegazione più probabile rimane che l’uomo mascherato volesse mandare qualche messaggio approfittando della popolarità del pomeridiano di Canale 5.

‘Un uomo con un passamontagna nero o una maschera in testa è entrato in studio e guardavo cosa stava facendo. Subito dopo lo hanno allontanato’: queste le parole di Barbara D’Urso dopo l’interruzione imprevista della trasmissione di Canale 5.

Pomeriggio 5, pubblicità imprevista dopo un’irruzione in studio

I fatti sono accaduti durante la puntata di Pomeriggio 5 del 15 gennaio 2018, quando un uomo mascherato ha fatto irruzione in diretta.

Bypassando la sicurezza e i tecnici, l’uomo – che non era armato e che probabilmente voleva o vedere la conduttrice o mandare un messaggio urbi e orbi – è arrivato nello studio.

Gli spettatori non si sono accorti di nulla, visto che la D’Urso, con una presenza di spirito senza pari, ha chiesto alla regia di non inquadrare la persona in questione e mandato una pubblicità non programmata.

Interrotto, nello specifico, il segmento con Mary Falconieri che raccontava alla conduttrice la fine del suo amore con Giovanni Angiolini, conosciuto durante il Grande Fratello 14.

Stop imprevisto a Pomeriggio 5: la spiegazione di Barbara D’Urso

Come detto, dopo il ritorno dalla pausa pubblicitaria imprevista, la conduttrice ha spiegato che un uomo mascherato era entrato negli studi di Pomeriggio 5 e che per questo la trasmissione ha subito lo stop di qualche minuto, lasso di tempo durante il quale l’uomo è stato allontanato.

Il tutto – ha tenuto ha precisare Barbara D’Urso – senza alcun problema e senza che nessuno si facesse male: sconosciute, al momento, le sue generalità e i motivi che lo hanno spinto a irrompere, mascherato, nello studio di Pomeriggio 5.