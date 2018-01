E’ ufficiale, Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme e hanno intenzione di sposarsi e ampliare la famiglia con un figlio. A dichiararlo sono proprio i protagonisti di questa nuova coppia, nata con discrezione sotto le luci dei riflettori del Grande Fratello VIP 2 e sbocciata con la fine del reality show di Canale 5. Usciti allo scoperto dopo le innumerevoli indiscrezioni sul loro conto, l’ex tronista e la modella si sono raccontati.

In esclusiva per il settimanale Chi, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno parlato della loro storia d’amore, iniziata come una semplice amicizia e trasformatasi in qualcosa di più. All’uscita dalla Casa del Grande Fratello VIP 2, i due non avevano mai smentito né confermato le voci riguardanti un flirt appena sbocciato, ma si erano limitati a dire che con il tempo avrebbero capito la vera natura del loro rapporto. Ad Onestini, secondo quanto dichiarato nell’intervista in edicola domani, 17 gennaio 2018, sono bastate le vacanze di Natale e la lontananza dalla Mrazova per capire di essersi nuovamente innamorato.

Luca Onestini: ‘Ivana, il pezzetto che completa la mia vita’

‘Mi sono accorto di amarla durante le vacanze natalizie. Non ci siamo visti per due settimane e mi è mancata’ – ha confessato l’ex tronista di Uomini e Donne che, proprio durante la partecipazione al GF VIP 2, è stato lasciato dalla ex fidanzata, Soleil Sorgè.

‘Lì ho capito che dovevo, volevo prendermi quel pezzetto che completava la mia vita: Ivana’ – ha proseguito Onestini, che non ha alcuna intenzione di vivere l’amore con la Mrazova come un semplice fidanzamento.

Il progetto della nuova coppia, infatti, sembra essere molto più importante: Luca e Ivana hanno voglia di bruciare le tappe, convolare a nozze e mettere su famiglia quanto prima, almeno prima dei trent’anni.

‘Sono cresciuto con il valore della famiglia. Non voglio arrivare a 40 anni per diventare papà’ – ha spiegato l’ex gieffino – ‘Entro i 30 si porta a casa il risultato, confermo’ – ha ironizzato, dichiarando di voler sposare Ivana perché ‘le cose si fanno per bene’.

Ivana Mrazova: ‘Io e Luca abbiamo un desiderio’

A fare eco alle dichiarazioni d’amore di Luca Onestini, Ivana Mrazova, che al settimanale diretto da Alfonso Signorini ha confessato di aver conosciuto un lato del giovane che non pensava gli appartenesse.

‘Luca è un super romantico, questo suo lato non lo conoscevo’ – ha spiegato la top model – ‘Io e lui non abbiamo tempo da perdere, insieme abbiamo un desiderio: diventare genitori entro i trent’anni. E io voglio due figli!’.

Insomma, il GF VIP 2 ha portato fortuna anche a Luca e Ivana che, dopo Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, sono la seconda coppia nata in questa edizione del reality show.