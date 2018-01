Cresce la ‘febbre’ di Sanremo 2018 e con essa la curiosità sugli ospiti di questa edizione: secondo indiscrezioni, Laura Pausini e Biagio Antonacci saranno tra le special guest del Festival della Musica Italiana insieme ad altri nomi che, nelle ultime ore, sembrano diventare sempre più certi. Porte aperte, dunque, agli artisti italiani così come desiderato dal ‘capitano’ Claudio Baglioni per questo 68esimo Festival.

A svelare i primi nomi – dati per certi – degli ospiti di Sanremo 2018 è TV Sorrisi e Canzoni che annuncia la presenza di Laura Pausini e Biagio Antonacci sul palco dell’Ariston durante una delle cinque serate in diretta su Rai 1. La cantautrice emiliana, nata con il brano La Solitudine sul palco del Festival, avrà modo di presentare al pubblico il nuovo album, ‘Non è detto’, in uscita il 26 gennaio 2018 e preceduto dal primo singolo ‘Fatti sentire’, prima di partire per la tournée mondiale che la vedrà di nuovo in giro per l’Europa e l’America. Come la Pausini, anche Biagio Antonacci avrà modo di introdurre il tour del 2018 che lo vedrà in giro per l’Italia con l’album ‘Dediche e manie’.

Leggi anche: Sanremo 2018, gli ospiti internazionali: ‘Il Festival non sarà passerella per musica straniera’

Sanremo 2018, tutte le indiscrezioni sui possibili ospiti del Festival

Oltre ai quasi confermati Laura Pausini e Biagio Antonacci, pare che Claudio Baglioni abbia inoltrato degli inviti ad altri artisti italiani per il Festival di Sanremo 2018.

Tra i possibili ospiti di questa 68esima edizione della gara canora, dunque, potrebbero esserci anche i Negramaro – che hanno partecipato alla kermesse musicale nel 2005 – e il trio composto da Nek, Max Pezzali e Francesco Renga – che hanno organizzato un tour inedito nei palasport italiani.

A questi nomi andrebbero ad aggiungersi quelli de Il Volo, vincitori del Festival nel 2015, Renato Zero, che ha partecipato per l’ultima volta come super ospite a Sanremo nel 2016, e Gianni Morandi, che con Claudio Baglioni ha condiviso il palcoscenico di ‘Capitani coraggiosi’.

Se questi sembrano essere solo alcuni dei nomi degli ospiti musicali italiani del Festival, restano ancora top secret le trattative con le star internazionali, anche se i personaggi più quotati pare siano Sting e Liam Gallagher.

Leggi anche: Sanremo 2018, i compensi dei conduttori: 600 mila euro per Baglioni

Sanremo 2018, gli attori e i conduttori sul palco dell’Ariston

Pur essendo la musica italiana il filo conduttore di questa 68esima edizione del Festival, sul palco dell’Ariston saranno presenti anche conduttori e attori in qualità di ospiti di Sanremo 2018.

Secondo Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, Antonella Clerici sarà insieme a Claudio Baglioni per presentare il suo Sanremo Young, mentre parte del cast del film ‘A casa tutti bene’ potrebbe presenziare accanto a Pierfrancesco Favino, tra gli attori della pellicola diretta da Gabriele Muccino.