Le ricette che Benedetta Parodi propone a Domenica In sono ‘riciclate’ dai suoi ex programmi di Real Time e La7. Non in toto, ma basta cambiare un ingrediente per avere qualcosa di veramente nuovo, o basta che il pubblico dell’ammiraglia di Viale Mazzini sia differente rispetto al satellite e alla rete di Cairo? Dopo gli ascolti bassi, dunque, una nuova ‘bufera social’ rischia di travolgere la Parodi minore e Domenica In.

Benedetta Parodi copia sé stessa: è il j’accuse lanciato dal sito Ultime Notizie Flash.

Benedetta Parodi: le ricette sono sempre le stesse?

I redattori del sito hanno preso ad esempio la puntata di Domenica In del 14 gennaio 2018, in cui Benedetta Parodi ha proposto una ricetta dei bicchierini di mango che è identica alla bavarese di mango preparata per Pronto e Postato, proposta meno di un anno fa.

La Parodi ha poi proposto una ricetta dell’ananas in sfoglia, identica a quella suggerita nel corso di Molto Bene, anche se allora c’era una mousse che accompagnava il dolce, mentre la mousse veloce è stata proposta tale e quale su Real Time e su Rai 1, e ancora prima era successo con il pandoro farcito, pubblicizzato durante le feste.

Insomma, Benedetta Parodi si ricicla, dai suoi programmi precedenti o dai suoi libri, accuse che si aggiungono al commento di Fabrizio Del Noce – ‘Se Cristina Parodi è una professionista, Benedetta non può fare tv. Non dimentichiamo che Domenica In è stata condotta da professionisti come Corrado, Baudo, Carrà’ – e Maurizio Costanzo, per cui era il programma complessivo a non avere senso.

Benedetta Parodi e Domenica In: un rapporto… travagliato

Non è l’unica ‘tegola’ per la Parodi: ricordiamo che inizialmente Benedetta aveva un ruolo di primo piano accanto alla sorella, poi ridimensionato.

Non solo oggi Benedetta Parodi a Domenica In opera in ‘esterna’ (ad affiancare la Parodi, ci sono Claudio Lippi e Adriano Panatta), ma la parentesi dedicata alla cucina ha sempre meno tempo.

Secondo Chi in edicola prima del Natale 2017, inoltre i vertici di Viale Mazzini ipotizzavano un cambio di conduttrice a Domenica In, con Caterina Balivo – conduttrice di Detto Fatto, in onda ogni giorno su Rai Due dal lunedì al venerdì – al posto della Parodi jr.