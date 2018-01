Imbarazzo in diretta a Detto Fatto per Caterina Balivo, spiazzata dall’aneddoto di un’ospite che, parlando del figlio, racconta una buffa esternazione. Nessuna parolaccia e nessuna rivelazione sopra le righe, semplicemente l’innocenza di un bimbo che dice ‘pis*llo’, e il bello della diretta con annesso entusiasmo della mamma, che felice racconta le prodezze del figlio. La Balivo ammutolisce per poi cercare di cambiare discorso, ma sul web la ‘gaffe’ è virale.

‘Guarda mamma la schiuma copre tutto, anche il pis**llo che è grande’: questo l’aneddoto con parole in libertà nel primo pomeriggio di Rai 2. E Caterina Balivo è costretta a correre ai ripari.

Detto Fatto, Caterina Balivo ammutolita per la gaffe dell’ospite

‘Galeotta’ è la puntata del 15 gennaio 2018, quando una mamma è ospite in studio a Detto Fatto per avere una cameretta colorata.

Mentre l’esperta prepara il tutorial per l’arredamento delle camere dei bambini a costo zero, l’ospite in studio chiacchiera con la conduttrice del suo bimbo.

La donna – una esperta in pubbliche relazioni – spiega che suo figlio è un maschio alfa, che non ama il lavoro della mamma perché lo ritiene frivolo e preferirebbe, per quanto lo riguarda, fare un lavoro in cui si usi il cervello.

Il figlio della donna è anche molto simpatico, tanto che l’ospite si spinge a raccontare l’ultima cosa buffa che riguarda il bimbo.

Nello specifico che, durante una chiamata con la mamma mentre si faceva il bagno, il piccolo è così rimasto affascinato dalla tanta schiuma che ‘copre tutto, anche il pis**llo che è grande’.

Sbigottimento e gelo in studio, con la Balivo costretta a cambiare discorso. Ma i social, si sa, non perdonano.

LEGGI: La prova del cuoco, il picciolo del peperone (con gaffe) diventa virale

La Prova del Cuoco: Antonella Clerici e il peperone ‘malizioso’

La ‘gaffe’ vanta numerosi precedenti: tra gli ultimi casi, i social scatenati, a inizio anno, per il peperone a La Prova del Cuoco.

Durante la puntata del 3 gennaio 2018, il picciolo stilizzato dell’ortaggio sembrava qualcosa di più equivoco, e battute in tal senso non sono mancate.