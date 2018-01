Dopo la partecipazione a C’è posta per te di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi come ospiti della storia di Chiara e Giuseppe, è nata una polemica relativa ai soldi donati dalla coppia ai due giovanissimi protagonisti. Dopo la messa in onda della puntata – che ha registrato il primo record di ascolti per la nuova stagione del people show di Canale 5 – in tanti hanno provato a contattare i due ragazzi con un’unica – e poco educata – richiesta.

A quanto ammonta la donazione in denaro di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a Giuseppe e Chiara? Gli spettatori di C’è posta per te continuano a non darsi pace e moltissimi hanno contattato i due giovani protagonisti per sapere la verità, mentre in rete hanno iniziato a circolare notizie infondate riguardanti compensi milionari o cifre irrisorie che hanno scatenato una serie di insulti nei confronti degli ospiti di Maria De Filippi. Dopo giorni fatti di polemiche, accuse, illazioni e fake news, la Hunziker ha preso la parola scegliendo Facebook come canale preferenziale per dire la sua sui fatti accaduti.

Michelle Hunziker: ‘Mai dichiarata la cifra del contributo a Giuseppe e Chiara’

Con un post pubblicato direttamente sulla sua pagina social, la showgirl – attualmente dietro il bancone di Striscia la notizia, ma prossima alla partenza per il Festival di Sanremo 2018 – ha cercato di zittire la polemica.

‘Nel leggere alcuni commenti e false dichiarazioni ci terrei a precisare che né la redazione, né Tomaso ed io abbiamo mai voluto dichiarare la cifra del nostro contributo donato a Giuseppe e Chiara’ – ha scritto la Hunziker – ‘Prima di tutto per proteggere la loro privacy, in secondo luogo per tatto ed eleganza’.

In modo preciso e diretto, dunque, la showgirl ha smentito qualunque notizia in merito alla donazione in denaro fatta ai due giovanissimi protagonisti di C’è posta per te che avevano colpito per la storia tanto romantica quanto travagliata e triste.

Giuseppe e Chiara sui soldi donati da Michelle Hunziker: ‘Meno di 10 mila euro’

Intanto, mentre la Hunziker si è adoperata per replicare alle polemiche sollevatesi sul web in merito ai soldi regalati alla coppia di C’è posta per te, Giuseppe e Chiara hanno soddisfatto – almeno in parte – la curiosità degli spettatori.

‘Per quanto riguarda il regalo ricevuto, posso dire che non è molto, sicuramente non le cifre che ho visto girare sui social dove pare parlino addirittura di milioni’ – ha dichiarato la coppia di Palermo a Fanpage – ‘Direi meno di 10mila euro’.

I giovanissimi, infatti, grazie all’aiuto della Hunziker e del marito hanno avuto l’opportunità di dare una svolta alla loro vita aprendo una ricevitoria nella loro città e, chissà, se a breve riusciranno a coronare anche il loro sogno d’amore.