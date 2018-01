Nuova vita per Belén Rodriguez che va a vivere in Svizzera insieme al compagno Andrea Iannone. Ad annunciarlo la stessa showgirl in una serie di Instagram story in cui ha mostrato una parte del viaggio in auto che i due hanno affrontato prima di arrivare nella nuova casa. La notizia era nell’aria già da tempo, ma solo adesso i fidanzati pare abbiano trovato il posto giusto dove vivere il loro amore.

Così, nella mattinata del 16 gennaio 2018, Belén Rodriguez e Andrea Iannone hanno varcato i confini italiani fino a raggiungere la Svizzera, dove il pilota è già residente. La coppia, infatti, pare abbia finalmente trovato la casa giusta dove far crescere anche il piccolo Santiago che, per i prossimi mesi, sarà lontano dal padre Stefano De Martino, attualmente impegnato con L’Isola dei famosi 2018 nelle vesti di inviato. Che l’accoglienza e l’atmosfera della Svizzera possano convincere la coppia ad allargare la famiglia regalando un fratellino (o una sorellina) al piccolo Santiago?

Belén Rodriguez e Andrea Iannone vivranno a Lugano?

Lo scorso maggio, il settimanale Chi anticipava la decisione di Belén Rodriguez di trasferirsi in Svizzera insieme al fidanzato Andrea Iannone.

‘Nuove idee per un futuro insieme per Belen Rodriguez e Andrea Iannone’ – si leggeva sul rotocalco diretto da Alfonso Signorini, che spiegava che i due ‘piccioncini’ fossero intenzionati a traslocare a Lugano, città in cui il pilota azzurro è già residente.

Secondo le indiscrezioni, inoltre, i due pare avessero già adocchiato ‘una splendida villa dove il piccolo Santiago potrà godersi l’aria buona del lago e il verde dei monti’.

Dalle ultime Instagram story pubblicate da Belén Rodriguez, infatti, sembra proprio che la nuova abitazione della coppia sia collocata in mezzo al verde, in un tipico paesaggio svizzero.

Belén Rodriguez su Instagram: ‘La vita va…veloce!’

Con il trasferimento in Svizzera, dunque, sembra proprio che Belén Rodriguez voglia dare una svolta alla sua vita di coppia con Andrea Iannone.

Dopo le voci che parlavano di una loro rottura – poi smentita dalla stessa showgirl – i due continuano a dimostrare di avere intenzioni serie e l’addio all’Italia potrebbe rappresentare un nuovo capitolo per i fidanzati.

La stessa Belén, in una delle ultime Instagram story, ha scritto: ‘La vita va…veloce, vai veloce con lei!’, come a voler dimostrare un vero e proprio cambio di rotta, un nuovo inizio per quella che potrebbe diventare a breve la famiglia Rodriguez-Iannone.