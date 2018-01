Un paio di sere fa, a una festa per un noto marchio di moda, Barbara D’Urso e Fabio Fulco si sono baciati facendo sognare l’inizio di un qualcosa che probabilmente non esiste, e non esisterà mai. Tanto però è bastato per scatenare i fan di entrambi, anche perché sia la conduttrice di Domenica Live che l’attore napoletano ci hanno giocato su, postando sulle rispettive Instagram Stories alcune immagini… ‘equivocabili’.

‘I due hanno parlato lungamente e poi ci è scappato anche un bacio. Solo amicizia o qualcosa di più?’, ha scritto il reporter di Novella 2000 che era presente alla festa. I due sono ovviamente Barbara D’Urso e Fabio Fulco (ma alla serata c’erano anche Patty Pravo, Rita Pavone e altri vip), che hanno mostrato un insospettabile feeling a base di sorrisi, battute e sguardi complici, prima di concedersi un selfie con un bacio a fior di labbra che, come detto, è finito sulle Stories di entrambi.

‘E poi c’è il mio ragazzo…’, ha scritto Barbarella commentando la foto con Fabio, naturalmente scherzando, mentre lui ha risposto più prudentemente: ‘E poi c’è il sarto che è il tuo ragazzo…’, quasi come se volesse smarcarsi per prevenire il diffondersi di rumors maliziosi. Obiettivo decisamente mancato, visto che sui magazine di gossip si parla solo della possibile liaison tra la D’Urso e Fulco. Ma questo era facilmente prevedibile.

Come saprete, Fabio Fulco è single da pochi mesi dopo la rottura con la sua storica ex Cristina Chiabotto (che in una recente intervista non ha escluso del tutto un possibile ritorno di fiamma con l’attore, anche se è difficile), mentre Barbara D’Urso lo è da tempo immemore e non a caso ogni tanto le vengono affibbiati nuovi possibili ‘fidanzati’ che poi, puntualmente, non si rivelano tali. Negli ultimi tempi, per esempio, i media l’hanno avvicinata all’attore Gerard Butler, al modello Stefano Sala e all’architetto Raffaele Brauzzi. Storie senza fondamento che hanno costretto la ‘Santa Barbara di Cologno Monzese’ a specificare per l’ennesima volta di non avere alcun uomo accanto a sé: ‘Non c’è nessuna love story, sono assolutamente single e per il momento continuerò ad andare in balera con gli amici’.