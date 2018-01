Il nuovo programma di Italia 1, 90 Special, celebra l’indimenticabile decade con tre conduttori d’eccezione – Nicola Savino, Katia Follesa e Ivana Mrazova – che dal 17 gennaio 2018 e per cinque puntate intratterranno il pubblico da casa con interviste, giochi e ricordi degli anni Novanta. Uno show che pesca dal passato con continui riferimenti al presente e in cui non mancheranno ironia e divertimento.

Nicola Savino, con la collaborazione della spalla ironica Katia Follesa e della top model Ivana Mrazova – appena uscita dalla Casa del GF VIP 2 – condurrà 90 Special su Italia 1 con l’intento di dar vita ad una vera e propria festa che celebra attraverso i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot e i format tv una delle decadi più allegre di sempre. Il programma, tuttavia, non sarà dedicato solo ai nostalgici dell’epoca, ma avrà lo scopo di incuriosire anche i più giovani che hanno conosciuto gli anni Novanta solo grazie ai racconti di chi li ha vissuti. Tra gli ingredienti principali di 90 Special la musica live, i grandi ospiti, le interviste e i giochi cult dell’epoca riadattati in chiave moderna per un programma dinamico, sorprendente e incalzante.

Leggi anche: Nicola Savino a Mediaset: il conduttore lascia la Rai dopo 6 anni

90 Special, i conduttori e il cast del programma

Se Nicola Savino sarà il volto principale di 90 Special, accanto a lui troveremo la comica Katia Follesa – che tenterà di far rivivere i programmi tv di maggior successo con esilaranti reinterpretazioni e originali reunion con i personaggi dell’epoca – e Ivana Mrazova.

Il cast di 90 Special, inoltre, sarà arricchito da Cristiano Malgioglio, battitore libero nello show di Italia 1 pronto a commentare gli eventi; Max Novaresi, che racconterà aneddoti e le curiosità del periodo spiegando alcune parole tipiche; e il collezionista Ruggero Dei Timidi, presente con giochi e memorabilia dell’epoca.

Al già ricco cast del programma condotto da Nicola Savino, vanno ad aggiungersi i ‘pezzi da 90’, ovvero personaggi della tv, dello sport o dello spettacolo che porteranno le loro testimonianze o metteranno in scena i successi del passato.

L’aspetto musicale di 90 Special sarà curato, invece, dai Two Fingerz, coppia di deejay con il compito di riportare la dance music nel programma.

Infine, lo show avrà anche un angolo social che coinvolgerà il pubblico da casa e che sarà curato da Michele Cucuzza.

90 Special, ospiti prima puntata 17 gennaio 2018

Tutti e cinque gli appuntamenti con 90 Special saranno animati da ospiti d’eccezione.

Per la prima puntata del 17 gennaio 2018, oltre alla presenza di Daniele Bossari, Benji e Fede, Eiffel 65, Mietta, Ela Weber e le Lollipop, Nicola Savino ospiterà in studio Jovanotti, suo amico di vecchia data.