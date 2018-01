Le voci di una crisi sono state confermate e Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono separati. A ufficializzarlo è stata l’opinionista di Uomini e Donne che, per la prima volta, ha raccontato la fine del matrimonio con l’hairstylist conosciuto all’interno del dating show di Canale 5 di cui continua ad essere una delle grandi protagoniste, pur non essendo alla ricerca di un amore come gli altri partecipanti.

Genitori di tre figli, Mathias, Francesco e Gianluca, Tina Cipollari e Chicco Nalli hanno deciso di separarsi pur continuando a vivere – almeno per il momento – sotto lo stesso tetto. A raccontare la fine del matrimonio è stata l’opinionista vamp al settimanale DiPiù cui ha rivelato: ‘Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito’. La scelta, assai sofferta da parte di entrambi, è stata maturata in seguito ad un periodo poco felice per la coppia, legata dal 2005 e considerata una delle più solide del mondo dello spettacolo.

Leggi anche: Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma e Giorgio: ‘Avete 180 anni insieme, vedetevela fuori’

Tina Cipollari: ‘Io e Chicco Nalli abbiamo lottato fino all’ultimo’

Come specificato dall’opinionista di Uomini e Donne, lei e Chicco Nalli sono arrivati a prendere una decisione così sofferta dopo varie riflessioni e molteplici tentativi di ricongiungimento.

‘È stata una decisione sofferta. Abbiano lottato fino all’ultimo, ma ora dico a me stessa: forse è meglio così, perché non potevamo andare più avanti’.

Tina Cipollari ha confermato, infatti, che la crisi che ha colpito il matrimonio andava avanti da anni e, nel corso del tempo, lei e l’ex marito Chicco Nalli hanno tentato di salvare la loro unione dal naufragio definitivo.

‘[…]Ci abbiamo provato fino a poco tempo fa, sia per il bene dei figli sia per il nostro, e abbiamo preso tempo’ – ha proseguito – ‘Ma se le cose vanno male dopo un anno, e poi per due anni, alla fine non ti ritrovi più, non riesci più a dire: ‘Riproviamoci’.

Tina Cipollari innamorata di un altro? La smentita

Dopo l’ufficializzazione della fine del matrimonio con Chicco Nalli, si sono rincorse alcune voci riguardanti un nuovo possibile flirt per l’opinionista di Uomini e Donne.

A smentire la presenza di un altro uomo nella sua vita, quindi, è stata proprio Tina Cipollari: ‘La fine del mio matrimonio con Kikò non è dovuto a terzi incomodi, nella mia vita non c’è nessuno’.

In modo lapidario, dunque, la vamp ha messo a tacere il gossip che la voleva innamorata di qualcun altro. Al momento, sembra che l’unica priorità della donna sia il bene dei tre figli.