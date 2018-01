Manca poco all’inizio de L’Isola dei famosi 2018 e, prima della partenza, Stefano De Martino ha ricevuto una bella sorpresa da parte degli amici e dei parenti. Il nuovo inviato del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, ha documentato il tutto su Instagram mentre i presenti registravano l’evidente emozione del ballerino per il regalo inaspettato.

Sulle note della sigla de L’Isola dei famosi 2018, la famiglia di Stefano De Martino lo ha accolto in un ristorante dove ha organizzato una festa a sorpresa per il nuovo inviato della trasmissione. Niente di più inaspettato per il giovane campano che si sta preparando al meglio per approdare sulle coste dell’Honduras e tenere d’occhio i naufraghi che parteciperanno a questa 13esima edizione del reality show di Canale 5. De Martino, però, almeno secondo i parenti, meritava di essere salutato in grande stile…e con una rimpatriata che lo stava quasi per far commuovere.

Stefano De Martino, anche Gilda Ambrosio alla sorpresa pre-partenza

Nonostante la festa a sorpresa per Stefano De Martino pare sia stata organizzata dalla famiglia, tra i presenti nel video postato sui social non è sfuggita Gilda Ambrosio.

Da settimane, infatti, si rincorrono voci – mai confermate dai diretti interessati – riguardanti il nuovo amore del ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Eppure, nell’ultima intervista rilasciata da De Martino a Silvia Toffanin, il nuovo inviato de L’Isola dei famosi 2018 si è dichiarato assolutamente single.

Che ci fa, allora, Gilda Ambrosio al party pre-partenza organizzato per Stefano? Chissà se nel corso della sua permanenza in Honduras, De Martino lancerà qualche messaggio in grado di far capire qualcosa in più sulla sua vita privata.

L’Isola dei famosi 2018, Stefano De Martino: ‘E’ una sfida’

Intanto, la nuova spalla di Alessia Marcuzzi in questa 13esima edizione de L’Isola dei famosi si sta preparando al meglio per la nuova avventura.

Svestiti i panni di ballerino di Amici 17, Stefano De Martino ha raccontato a Verissimo cosa lo abbia spinto ad accettare la nuova proposta lavorativa.

‘Per me fare L’Isola è una sfida. Non è facile lasciare la famiglia di Amici, ma non mi piace vivere di rimpianti’ – ha spiegato il ballerino – ‘Non ho ancora fatto la valigia, la farò come sempre il giorno prima di partire. Starò via tre mesi e non sono mai stato lontano per così tanto tempo dai miei affetti’.

Per la prima volta, infatti, Stefano lascerà per tanto tempo anche il figlio Santiago, nato dal precedente matrimonio con Belén Rodriguez e al quale è legatissimo.

‘Con Santiago ci siamo fatti il regalo più bello della nostra vita: ci saremo sempre l’uno per l’altra’ – ha commentato De Martino prima di partire per L’Isola 13.