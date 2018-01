Intervistato da Il Sabato Italiano prima del concerto a Berlino, Al Bano ha raccontato il suo nuovo rapporto con Romina Power e risposto alle domande su Sanremo 2018 che, per questa edizione, lo ha escluso dall’elenco dei Big in gara. Dopo le ultime dichiarazioni della ex moglie, quindi, il cantante di Cellino San Marco ha chiarito cosa rappresenti per lui la madre dei suoi figli maggiori.

‘Romina (Power, ndr) è sempre la madre dei miei figli’ – ha specificato Al Bano ai microfoni dell’inviato de Il Sabato Italiano – ‘Quindi ha un posto d’onore in casa’. Il cantante, tuttavia, non ha nascosto l’amarezza per i numerosi gossip nati negli ultimi tempi e riguardanti un possibile ritorno di fiamma con la ex moglie e un’ipotetica separazione dalla compagna Loredana Lecciso. Eppure, è stata proprio la Power ad aver alimentato le voci su una riappacificazione dichiarando più volte di essere ancora legata al marito.

Leggi anche: Romina Power a Domenica In: ‘Con Al Bano l’amore non è finito e credo non finirà mai’

Al Bano: ‘Finchè vivi in pace, vivi meglio’

Prendendo spunto da una foto rimbalzata sui social nel periodo natalizio e che ritraeva Al Bano con il figlio Yari, la mamma Iolanda e Romina Power nella casa di Cellino, Eleonora Daniele ha tentato di conoscere meglio le vicissitudini della vita privata del cantante.

Appurato il fatto che il ruolo della ex moglie non cambierà mai, l’artista ha replicato: ‘Finchè vivi in pace vivi meglio, perché la guerra, anche se c’è qualcuno che la vince, comunque l’ha persa per il fatto di averla accettata’.

Con una metafora, quindi, Al Bano ha spiegato il suo nuovo rapporto con Romina Power: ‘Quindi, sottolineo, evviva la pace! Magari con un contorno di felicità, perché no’.

‘La pace aiuta ad edificare, la guerra è solo distruzione e la distruzione non fa bene a nessuno’ – ha proseguito, poi, Carrisi chiarendo che il suo concetto può essere esteso a tutti i campi della vita e non necessariamente solo alla vita privata.

Leggi anche: Al Bano Carrisi: ‘Io e Romina Power siamo come fratello e sorella’

Sanremo 2018, Al Bano: ‘Giusta la competizione’

Eleonora Daniele, poi, ha toccato un ‘nervo scoperto’ per Al Bano: la mancata partecipazione al Festival di Sanremo 2018.

‘Mi hanno maltrattato, ma pazienza. Non ci ho pensato più di tanto’ – ha esclamato il cantante, salvo poi provare a mettere a tacere qualunque polemica con la gara canora.

Leggi anche: Al Bano a Televisionando: ‘L’esclusione da Sanremo? Fa parte del gioco’ [INTERVISTA]

‘A Sanremo è giusto che ci sia la competizione, che ci siano questi contrasti’ – ha continuato Carrisi – ‘L’importante è che siano positivi e che servano sempre a creare della buona musica’.

‘Sanremo è stata e resterà sempre la culla della musica leggera italiana, i più grandi successi mondiali sono nati lì: teniamocelo stretto questo evento!’ – ha concluso il cantante prima di congedarsi dai microfoni di Sabato Italiano e tornare alle prove del concerto di Berlino con Romina Power.

Leggi anche: Al Bano: ‘Faccio il giudice The Voice e poi vado in pensione: non scendo in politica’