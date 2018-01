Sono rientrata a casa piena. Di tutto l’amore che mi avete trasmesso, delle sorprese meravigliose che ho ricevuto, della giornata splendida vissuta con @barbaracarmelitadurso a @domenica_live Andare da Barbara non vuol dire andare in una trasmissione, vuol dire andare da un’amica che sa proteggerti e valorizzarti e che quando si spengono i riflettori é più vicina ancora, cosa davvero assai rara. GRAZIE. Grazie per la sorpresa di aver avuto mio padre con me oggi, prima volta che si concede alla Tv, perché anche lui come me ha capito di essere in famiglia in questo salotto. La mia mamma è stata immensa, simpatica ed emozionante come solo lei sa essere. Davvero grazie alla mia famiglia che si fa sentire sempre vicina. Vi amo. E buonanotte a voi che mi state sommergendo di affetto. A domani #domenicalive #vitadamamma #familyfirst #mum #dad #famiglia #mamma #papá #grazie

A post shared by Annalisa Minetti (@annalisaminettiofficial) on Jan 14, 2018 at 2:38pm PST