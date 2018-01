Tra gli ospiti più particolari di Domenica Live, Allegra Cole, la donna americana con il seno rifatto più grande del mondo. Approdata nel salotto di Barbara D’Urso durante l’appuntamento del 14 gennaio 2018, la ‘nuova Jessica Rabbit’ ha mostrato senza esitazione le sue forme sconvolgenti dichiarando di essersi sottoposta a tre interventi chirurgici per compiacere il marito.

48 anni, 8 figli, un viso angelico ed un corpo fuori dal comune: così Allegra Cole si è accomodata nel salotto di Domenica Live per raccontare cosa la abbia spinta ad intervenire chirurgicamente sul seno fino a raggiungere una decima (per alcuni, anche una quindicesima) taglia. Sono sempre di più, dunque, gli ospiti di Barbara D’Urso che raccontano le gioie – e i dolori, a volte – della chirurgia estetica e oltreoceano si moltiplicano i casi di chi, come il Ken o la Barbie umani, abusano della chirurgia estetica per assomigliare a degli stereotipi.

Allegra Cole: ‘Ho rifatto anche il fondoschiena’

Con estrema nonchalance e incurante delle risate ironiche dei presenti, Allegra Cole ha spiegato come riesca a vivere benissimo con un seno più che abbondante e a dir poco ingombrante.

Desiderosa di soddisfare i piaceri del marito che guardava sempre le donne con un seno evidente, l’americana ha deciso di sottoporsi a tre interventi chirurgici spendendo ben 75mila dollari.

Ma la parte superiore del corpo non è stata l’unica ad essere stata sottoposta a dei ritocchini: per bilanciare il peso dei seni – 11 chili ciascuno – Allegra Cole ha deciso di rifare anche il fondoschiena mostrando delle forme esuberanti.

‘Ho rifatto anche il fondoschiena’ – ha dichiarato la ‘nuova Jessica Rabbit’, spiegando di aver voluto dare al suo corpo una forma ‘proporzionata’.

Allegra Cole sulla chirurgia estetica: ‘Non voglio assolutamente essere normale’

Pur consapevole di quanto la sua silhouette possa essere diversa da ciò che si vede normalmente e di quanti siano contrari alla sua scelta, Allegra Cole ha dichiarato di non voler assolutamente essere un esempio per nessuno.

‘Io non voglio assolutamente essere normale’ – ha esclamato, rispondendo anche alle numerose domande di chi la accusava di essersi trasformata solo per piacere della persona che ama.

‘Mio marito? È felice perché io sono felice’ – ha replicato – ‘Tutti facciamo qualcosa per compiacere e far star bene le persone a cui vogliamo bene’.

Ad oggi, però, la Cole ha intenzione di interrompere gli interventi al seno per dedicarsi ai glutei e, a chi pensa che tutto questo possa darle fastidio nelle faccende quotidiane, lei ha replicato: ‘Se non ci riesco, c’è qualcuno che lo fa per me!’.