Solo chi ama davvero gli animali può capire la sofferenza di Antonella Clerici: la morte del suo cane Oliver, un Labrador Retriever di 15 anni venuto a mancare dopo mesi di sofferenza, ha prostrato la brillante conduttrice di La Prova del Cuoco, che per elaborare meglio il dolore ha deciso di affidare ai social l’ultimo saluto alla bestiola, ricevendo in cambio numerosissimi attestati di affetto da parte dei fan. Come detto, il cane Oliver stava male da tempo, anche perché molto anziano, tanto che alla Clerici era sfuggito di recente che neanche per sua figlia aveva passato così tante notti in bianco.

‘Ciao Oliver grazie di tutto. Sei stato uno straordinario compagno di vita. Con te ho condiviso tutto, hai avuto una vita meravigliosa e per me sei stato il mio primo figlio. Oggi ti ho accompagnato nel paradiso dei cani dove potrai correre e nuotare come amavi fare tu. Ti porterò sempre nel mio cuore, non ti dimenticherò mai. Ti voglio ricordare così mentre guardi il mare che amavi tanto… e ti lascio andare come estremo atto di amore per te’. Questo lo struggente messaggio con cui Antonella Clerici ha salutato per sempre il suo Oliver.

La presentatrice Rai ci metterà un po’ a superare il dolore per la perdita di Oliver, ma per fortuna il bellissimo labrador non era l’unico cane di Antonella Clerici, che insieme al compagno Vittorio Garrone aveva già provveduto ad adottare i simpatici Argo e Pepper, come ben documentato sul suo profilo Instagram, dove le foto degli amici pelosi la fanno di gran lunga da padrone. Senza dimenticarci ovviamente del coniglio Trudy…

Il dolore di Antonella Clerici per la morte di Oliver è molto simile a quello di altri vip che nel recente passato hanno perso il loro amico a quattro zampe. Ricordiamo tra gli altri Elisabetta Canalis, tristissima per la scomparsa del suo cane Piero, e Laura Pausini, affranta per il suo cane Brando ucciso da un pirata della strada, mentre se guardiamo oltreoceano ci ricordiamo molto bene i post commoventi di Justin Bieber e Miley Cyrus scritti in occasione della morte dei rispettivi cagnolini Sammy e Floyd.

Eh sì, la scomparsa di un animale domestico può provocare lo stesso choc del decesso di un familiare stretto. Ed è una cosa assolutamente normale.