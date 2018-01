Intervistato da Silvia Toffanin per Verissimo, Stefano De Martino si dichiara single,nonostante le foto che, non ultimo a dicembre, lo avevano immortalato con la blogger Gilda Ambrosio. Il futuro inviato dell’Isola dei famosi 2018 invece smentisce e si paragona a un pensionato. E più che della Ambrosio, parla di… Belén Rodriguez.

‘Non credo torneremo mai insieme, ma i nostri rapporti sono civilissimi’: parola di Stefano De Martino, che vedremo nella puntata di Verissimo del 13 gennaio 2018, a proposito della ex moglie.

De Martino single: e Gilda Ambrosio?

Ma la sorpresa di De Martino è in realtà la dichiarazione sulla singletudine: archiviato l’amore con Belén Rodriguez, il ballerino non ha mai commentato le indiscrezioni sulla sua vita privata, e nemmeno le varie notizie sulla storia d’amore con Gilda Ambrosio.

La coppia è stata paparazzata, per il Natale 2017-Capodanno 2018, a St Moritz, dove la fashion blogger avrebbe conosciuto, insieme alla sorella Adelaide, il piccolo Santiago.

De Martino e Ambrosio, pur mostrandosi in pubblico, hanno accuratamente evitato baci, e oggi l’inviato dell’Isola dei famosi rivela di essere single.

‘Alla mia età i ragazzi pensano a mettere su famiglia, io ho già fatto tutto e ora me la godo come se fossi in pensione’, confessa l’ex ballerino di Amici.

De Martino: ‘Con Belén rapporti buoni’

Non manca un accenno a Belén Rodriguez: detto che la coppia probabilmente non tornerà mai insieme, ha dei rapporti civili, e visto che ‘Santiago è il regalo più bello della nostra vita’, sicuramente il ballerino e la showgirl ci saranno sempre l’uno per l’altra.

De Martino: ‘L’Isola dei famosi è una sfida’

Quanto al suo futuro impegno lavorativo – appunto l’Isola – De Martino confessa di non aver ancora fatto la valigia – che farà il 21 gennaio, il giorno prima della partenza in Honduras – e il timore di stare via per tre mesi, non essendo mai stato lontano per così tanto tempo dai suoi affetti.

Il nuovo inviato del reality show, inoltre, confessa che per lui l’Isola è una sfida, e che se non è facile lasciare la famiglia di ‘Amici’, non voleva neanche vivere con il rimpianto di non aver tentato l’avventura.