Le novità sul Festival di Sanremo 2018 potrebbero non finire e Ilaria D’Amico pare sia candidata come quarto conduttore di questa 68esima edizione. Le indiscrezioni sulla presenza della giornalista Sky sul palco del Teatro Ariston si fanno sempre più insistenti e anche Claudio Baglioni, durante la conferenza stampa del 9 gennaio scorso, non ha escluso l’arrivo di nuovi membri all’interno della sua squadra sanremese.

Secondo quanto rivelato dal settimanale Spy, dunque, Ilaria D’Amico potrebbe approdare al Festival di Sanremo 2018 come conduttrice accanto a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino: ma come mai il direttore artistico della gara canora e i vertici di Viale Mazzini – se la notizia fosse vera – hanno deciso di puntare su un altro volto esterno alla Rai? E’ questa la domanda che circola nelle ultime ore e alla quale, anche in parte, il direttore di Rai 1 Angelo Teodoli aveva già risposto: ‘Il Festival è di tutti, non ci sono casacche’.

Ilaria D’Amico a Sanremo 2018? Baglioni: ‘Porte aperte al Festival’

Nonostante la polemica che pare si sia sollevata tra i numerosissimi conduttori che la Rai avrebbe a disposizione per la conduzione del Festival di Sanremo 2018, dunque, il nome di Ilaria D’Amico pare essere quello più accreditato.

‘Il famoso quarto nome avrebbe dovuto rappresentare in qualche modo l’identità della Rete e della Rai’ – riporta il settimanale Spy – ‘Mentre così le star del Festival verrebbero da Mediaset e da Sky. Si era fatto anche il nome di Sabrina Impacciatore’.

L’arrivo di un altro personaggio sul palco del Teatro Ariston, dunque, sembra quasi certo e già durante la presentazione della 68esima edizione della gara canora Claudio Baglioni non aveva escluso l’idea di un quarto presentatore accanto a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

‘Il Festival potrebbe avere altre porte aperte’ – aveva dichiarato il capitano di questa nuova edizione della kermesse musicale, annunciando che importanti sorprese e novità potrebbero non essere comunicate con anticipo rispetto all’inizio del Festival della Musica Italiana.

Ilaria D’Amico a Sanremo per la seconda volta? La prima fu con Fabio Fazio

Se la notizia di Ilaria D’Amico conduttrice del Festival di Sanremo 2018 fosse confermata, per il volto sportivo di Sky si tratterebbe di un lieto ritorno nella riviera ligure.

La compagna di Gigi Buffon, infatti, ha già avuto modo di calcare il palcoscenico dell’Ariston nel 2013 durante l’edizione presentata da Fabio Fazio.

In quell’occasione, la D’Amico ebbe il ruolo di ‘proclamatrice’ e comunicò a Raphael Gualazzi con quale brano avrebbe continuato il suo percorso durante la gara canora.

E’ giusto ricordare, inoltre, che dopo l’annuncio della scelta di Claudio Baglioni come direttore artistico del Festival 2018, il nome di Ilaria D’Amico è stato uno dei più citati nella lista dei possibili conduttori di questa 68esima edizione.

