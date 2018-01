Continuano a spuntare retroscena sul divorzio Flavio Briatore-Elisabetta Gregoraci, retroscena che in alcuni casi sono fatti già noti ma riletti in una nuova luce. Scopriamo così che la showgirl calabrese avrebbe avuto delle frequentazioni a Parma e che, poche ore prima delle nozze, l’imprenditore fece firmare a Gregoraci un pre-matrimoniale molto rigido. Saranno anche in questo caso ‘stupidaggini’?

È Alberto Dandolo per Dagospia a fornire le ultime novità sulla separazione del 2017, quella tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. La showgirl, lo ricordiamo, aveva già commentato le indiscrezioni in tal senso delle fake news inventate dai giornali.

Gregoraci e Briatore: tradimenti prima del divorzio?

Stavolta è invece il sito di Roberto D’Agostino a fornire dei (presunti) retroscena sulla fine dell’amore tra l’imprenditore e la showgirl.

È già noto che la coppia, sposata da dieci anni e genitori di Nathan Falco – avesse dei problemi e attraversasse dei momenti di freddezza, ma secondo Dandolo, la Gregoraci sarebbe stata colta in ‘strani avvistamenti a Parma’.

Dopo la sua amicizia napoletana con Higuain (all’epoca attaccante degli azzurri di Sarri), la showgirl pare frequentasse un aitante imprenditore emiliano, attivo nel settore dei cosmetici.

Tali incontri, sempre secondo Dagospia, sarebbero avvenuti in un appartamento di proprietà di Matteo Cambi, ex titolare del marchi Guru e amico fidato della Gregoraci.

Ma anche Briatore non sarebbe stato a guardare, come – secondo Dandolo – possono testimoniare la conduttrice Raffaella Zardo e assistente giù a Dubai.

Gregoraci in lacrime prima del matrimonio: colpa del contratto prematrimoniale

E se il buongiorno si vede dal mattino, non è che gli inizi della coppia Briatore-Gregoraci fossero scintillanti.

A poche ore dal matrimonio celebrato nel 2008 – sostiene sempre Dagospia – l’imprenditore avrebbe presentato alla showgirl un contratto prematrimoniale visto il quale la Gregoraci sarebbe scoppiata a piangere e avrebbe voluto disertare l’altare.

Due le clausole controverse, quella per cui in caso di divorzio si impegnava a rinunciare a qualsiasi benefit e, in caso di divorzio con figli, ci sarebbe stata la rinuncia (previ accordi con il consorte), all’affidamento.